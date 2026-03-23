Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato una vittoria sofferta al primo turno del Masters 1000 di Miami, superando la coppia monegasco-americana formata da Romain Arneodo e Rajeev Ram. Il punteggio finale è stato di 5-7, 7-6(2), 13-11, al termine di un incontro durato un’ora e 52 minuti, durante il quale gli azzurri hanno anche annullato un match point.

L'andamento del primo set

Il primo parziale ha visto un sostanziale equilibrio fino al 5-5. In quel frangente, un paio di risposte efficaci di Arneodo hanno creato un momento di difficoltà sul servizio di Bolelli, portando il punteggio a 15-30.

Successivamente, Ram ha contribuito con un altro punto, pareggiando i conti sul 40 pari. L'americano ha poi concretizzato il break decisivo con una seconda potente, permettendo alla sua coppia di chiudere il set sul 7-5.

La rimonta e il trionfo al tie-break

Nel secondo set, la coppia italiana ha dovuto affrontare diversi momenti critici. Sul 3-3 e successivamente sul 5-4, Bolelli e Vavassori si sono trovati in situazioni di svantaggio, ma sono riusciti a collaborare proficuamente per annullare le palle break avversarie. In particolare, sul 5-4, una gran risposta di dritto del bolognese ha portato gli azzurri sul 15-30. Nonostante un set point sprecato da Bolelli con un lob, la partita è proseguita al tie-break, dove gli italiani hanno mostrato un dominio netto, chiudendo 7-2 e portando il match al tie-break decisivo.

Anche nelle fasi finali del match tie-break, l'equilibrio è rimasto elevato. Bolelli e Vavassori sono riusciti a ottenere un minibreak iniziale, mantenendolo a lungo. Un doppio fallo del torinese ha rischiato di compromettere il vantaggio, ma lo stesso Vavassori ha rimediato con una risposta vincente che ha portato il punteggio sul 7-5. Gli avversari, tuttavia, sono riusciti a recuperare. Arneodo, con una prima di servizio efficace, ha guadagnato un match point, prontamente annullato da Vavassori con un colpo potente che ha ristabilito la parità sul 9-9. Dopo una serie di scambi intensi e recuperi spettacolari da parte di Arneodo e Ram, Bolelli ha commesso un errore con un rovescio in rete, offrendo a Ram la possibilità di servire sul 10-9.

Un doppio fallo dell'americano ha riportato il punteggio sul 10-10. Successivamente, Bolelli ha costretto Arneodo all'errore in allungo, conquistando un altro match point sull'11-10. Ram ha annullato anche questo, ma non è riuscito a tirare su la successiva volée bassa. È stato infine Bolelli a chiudere al volo a rete, siglando il definitivo 13-11 e assicurando la vittoria agli azzurri.

Dettagli cruciali e prospettive future

La vittoria di Bolelli e Vavassori, sebbene il tabellino mostri 10 punti in più a loro favore, è stata decisa principalmente dai dettagli. Gli azzurri hanno mostrato una leggera superiorità con la prima di servizio (80% contro 70%), ma è stata la gestione dei momenti chiave a fare la differenza.

Con questa vittoria, la coppia italiana avanza nel torneo e si preparerà ad affrontare una sfida tutta sudamericana contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo. Particolarmente soddisfatto può essere Simone Bolelli, che ha segnato il suo rientro in campo dopo l'assenza al torneo di Indian Wells.

Il percorso a Miami

Bolelli e Vavassori, confermando il loro status tra le coppie di vertice del torneo, erano testa di serie numero sette al Miami Open 2026.