Laura Pirovano si prepara alla decisiva finale di discesa libera a Kvitfjell, in Norvegia, dove l'azzurra si gioca la conquista della Sfera di Cristallo. Guida la classifica di Coppa del Mondo di specialità con 436 punti e 28 lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher. L'evento è in programma sabato 21 marzo.

La gara prenderà il via alle ore 12.30 italiane sulle nevi norvegesi. La diretta tv sarà su Rai 2; lo streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Una diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Regolamento e Atlete Qualificate

Alla finale di discesa libera parteciperanno le migliori venticinque atlete classificate nella graduatoria di specialità. Si uniranno le atlete con almeno cinquecento punti nella classifica generale (anche se fuori dalla top-25 del superG, come Mikaela Shiffrin). La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 è ammessa; Breezy Johnson, già qualificata per graduatoria, non userà questo slot. Assente la campionessa del mondo juniores, il cui titolo non è stato assegnato per maltempo.

Il Percorso verso la Sfera di Cristallo

Grazie alle due vittorie conquistate in Val di Fassa, Laura Pirovano si trova in una posizione di netto vantaggio. Un primo o un secondo posto nella discesa finale le garantirebbe matematicamente la Sfera di Cristallo, il trofeo di specialità.

Dalla terza posizione in giù, l'esito dipenderà dal risultato della rivale Emma Aicher.

Conferma della Gara Finale

Il calendario della Coppa del Mondo 2026 conferma la discesa libera finale per sabato 21 marzo a Kvitfjell, pista Olympiabakken, con partenza alle ore 12.30 italiane. Nonostante il programma stagionale abbia visto gare in Val di Fassa e Åre, la tappa norvegese è l'atto conclusivo per la specialità.