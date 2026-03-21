Laura Pirovano ha compiuto un’impresa straordinaria, entrando a far parte di una ristretta élite di fuoriclasse dello sci alpino. È, infatti, la quarta atleta italiana a conquistare la prestigiosa Coppa del Mondo di discesa libera femminile. L’azzurra ha sigillato questo storico traguardo con una performance eccezionale, trionfando nelle ultime due gare stagionali. Questa serie di successi le ha permesso di issarsi in vetta alla classifica generale già dopo la penultima prova, per poi certificare la vittoria finale con il successo odierno, coronando una stagione memorabile.

Una consolidata tradizione italiana nella discesa

La Coppa del Mondo di discesa femminile si conferma saldamente in mani italiane, a testimonianza di una lunga e gloriosa tradizione di eccellenza in questa disciplina. Nel 2025, era stata Federica Brignone ad aggiudicarsi il trofeo, mantenendo alta la bandiera azzurra. È particolarmente significativo notare come, nelle ultime sei stagioni agonistiche, solamente nel 2024 la vittoria non sia andata a un’atleta italiana. Questo dato sottolinea il dominio di Sofia Goggia, che aveva precedentemente trionfato per ben tre anni consecutivi, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. La stessa Goggia vanta un palmarès impressionante di quattro Coppe di discesa in carriera, avendo conquistato la sua prima già nel 2018.

Prima di queste recenti affermazioni, la pioniera italiana a vincere la Coppa di specialità fu Isolde Kostner, che si impose per due volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, aprendo la strada ai successi futuri.

Il prestigioso albo d'oro delle azzurre nella discesa libera

Il quadro delle vittorie italiane nella Coppa del Mondo di discesa libera femminile si arricchisce ulteriormente con il trionfo di Laura Pirovano. Di seguito, il riepilogo delle atlete azzurre che hanno iscritto il proprio nome nell'albo d'oro di questa affascinante specialità:

Sofia Goggia : quattro titoli conquistati (2018, 2021, 2022, 2023)

: quattro titoli conquistati (2018, 2021, 2022, 2023) Isolde Kostner : due titoli vinti (2001, 2002)

: due titoli vinti (2001, 2002) Federica Brignone : un titolo all'attivo (2025)

: un titolo all'attivo (2025) Laura Pirovano: un titolo conquistato (2026)

Un traguardo storico per Laura Pirovano

Il successo di Laura Pirovano nella Coppa del Mondo di discesa libera femminile 2026 rappresenta un momento di grande rilievo e un traguardo storico per l'intero movimento dello sci alpino italiano.

Con questa vittoria, Pirovano si unisce ufficialmente a un gruppo ristretto ed esclusivo di atlete che hanno saputo eccellere e imporsi nella specialità più veloce e spettacolare dello sci alpino, consolidando ulteriormente la presenza italiana ai vertici mondiali di questa emozionante disciplina e ispirando le future generazioni di sciatori.