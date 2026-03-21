La Milano-Sanremo 2026, giunta alla sua 117ª edizione, ha preso il via da Pavia, inaugurando la Classicissima di Primavera con un'atmosfera di grande attesa. Tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, con Filippo Ganna pronto a inserirsi come un temibile terzo incomodo nella contesa per la vittoria.

Il Percorso e i Protagonisti Chiave

Il tracciato della corsa si estende per 298 chilometri, partendo da Pavia per concludersi in Via Roma a Sanremo. Il percorso include passaggi iconici come il Passo del Turchino, seguito dai Capi (Mele, Cervo e Berta), prima di affrontare le decisive salite della Cipressa e del Poggio, quest'ultima con pendenze che raggiungono l'8% nel finale.

Mathieu van der Poel, detentore del titolo, è unanimemente considerato il favorito principale. La sua determinazione, quando si prefigge un obiettivo, lo rende un avversario estremamente difficile da superare. D'altra parte, Tadej Pogacar è alla ricerca della sua prima vittoria in questa prestigiosa classica monumento. Consapevole di essere "leggermente inferiore" ai suoi rivali in volata, Pogacar dovrà necessariamente tentare di staccare Van der Poel prima del traguardo. Filippo Ganna, alla sua terza partecipazione da protagonista, si presenta come il "grande terzo incomodo", forte della sua potenza e di un notevole spunto in volata, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi.

Strategie e Aspettative per la Classicissima

Le strategie di gara saranno cruciali. La UAE Team Emirates, squadra di Pogacar, potrebbe affidarsi a Isaac Del Toro, compagno di squadra, per lanciare attacchi anticipati o per fornire un supporto fondamentale al capitano nelle fasi conclusive. Filippo Ganna, con la sua abilità nel mantenere alte velocità sui tratti pianeggianti, potrebbe sfruttare il lungo rettilineo verso il traguardo per giocarsi le sue carte in una volata ristretta, qualora si presentasse l'occasione.

Il confronto diretto tra Pogacar e Van der Poel catalizza l'attenzione generale, ma la presenza di Ganna, che "spera in un'occasione" per inserirsi, aggiunge un ulteriore livello di imprevedibilità.

L'esito della Classicissima dipenderà in larga parte da come si svilupperà questo atteso duello a tre.

Il Precedente della Milano-Sanremo 2025

L'edizione precedente, la Milano-Sanremo 2025, vide Mathieu van der Poel trionfare in volata. In quell'occasione, il podio fu completato da Filippo Ganna al secondo posto e Tadej Pogacar al terzo. La corsa fu caratterizzata da un attacco decisivo di Van der Poel sulla Cipressa, che permise al terzetto di portarsi in testa. Nonostante fosse stato staccato sul Poggio, Ganna riuscì a rientrare nella successiva discesa, giocandosi lo sprint finale, ma fu superato da Van der Poel. Pogacar, pur avendo tentato più volte di fare la differenza, non riuscì a imporsi e aveva promesso di tornare nell'anno successivo per un nuovo tentativo di vittoria.