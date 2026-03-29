Una vittoria spettacolare ha infiammato la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, dove Jorge Martin ha compiuto un’impresa memorabile. Il pilota dell’Aprilia ha sorpreso tutti, superando Francesco Bagnaia all’ultimo giro e conquistando un successo che lo proietta in testa alla classifica mondiale. La gara è stata ricca di colpi di scena, con le cadute eccellenti di Marco Bezzecchi e Marc Marquez, quest’ultimo coinvolto anche in un contatto con Fabio Di Giannantonio nelle fasi iniziali.

La strategia vincente di Martin e il sorpasso decisivo

La chiave del trionfo di Jorge Martin è stata una scelta tecnica audace e vincente. In sella alla sua Aprilia, Martin ha optato per la gomma media al posteriore, una decisione che gli ha permesso di esprimere un ritmo superiore nella seconda metà della gara breve. Dopo aver recuperato posizioni con determinazione, il pilota spagnolo ha affiancato Francesco Bagnaia e, con una manovra impeccabile, lo ha superato al primo tentativo. Questo sorpasso decisivo gli ha garantito la vittoria nella Sprint sul circuito del COTA, un risultato che ha ribaltato gli equilibri del campionato.

Le cadute che hanno ridisegnato la classifica

La corsa è stata profondamente influenzata da incidenti che hanno coinvolto alcuni dei protagonisti più attesi.

Marco Bezzecchi, che occupava una promettente seconda posizione, è scivolato a pochi giri dal termine, perdendo punti preziosi. Anche Marc Marquez è stato protagonista di una caduta nelle fasi iniziali della gara, causata da una staccata troppo aggressiva che ha innescato un contatto con Fabio Di Giannantonio. Questi eventi hanno avuto un impatto diretto sulla vetta della classifica: grazie alla sua vittoria e alle sfortune altrui, Jorge Martin è balzato al comando del campionato mondiale, vantando ora un punto di vantaggio su Bezzecchi.

L'ordine d'arrivo e le implicazioni per il campionato

Il podio della Sprint è stato completato da Enea Bastianini, che ha ottenuto la terza posizione dopo una penalità inflitta a Pedro Acosta.

Quest'ultimo è stato sanzionato per aver utilizzato pneumatici con pressione irregolare, un dettaglio che ha modificato la composizione finale dei primi tre. A seguire, Alex Marquez ha tagliato il traguardo in quarta posizione, dimostrando una solida performance. La top ten è stata completata da Luca Marini, Ai Ogura, Raul Fernandez, Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Fabio Quartararo. Per quanto riguarda i piloti coinvolti nelle cadute, Marc Marquez ha concluso la gara in diciassettesima posizione, mentre Marco Bezzecchi, Razgatlioglu e Fabio Di Giannantonio non sono riusciti a portare a termine la corsa, registrando un ritiro.

Decisioni dei commissari: penalità in griglia

A margine delle qualifiche e in vista della gara di domenica, il Panel dei Commissari ha emesso alcune decisioni importanti.

È stato stabilito che Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno ostacolato Marc Marquez durante la seconda sessione di qualificazione, in particolare nella zona della curva 12. Per questa infrazione, entrambi i piloti dovranno scontare una penalità di due posizioni sulla griglia di partenza della gara principale di domenica. Queste sanzioni potrebbero influenzare ulteriormente gli equilibri e le strategie per la corsa decisiva del fine settimana.