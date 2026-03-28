Jorge Martin ha trionfato nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del Mondiale MotoGP, imponendosi con una rimonta spettacolare sul circuito COTA di Austin. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha dimostrato grande carattere, recuperando posizioni nella seconda metà della corsa grazie a una strategica scelta della gomma media al posteriore. Il sorpasso decisivo su Francesco Bagnaia è arrivato a metà dell’ultimo giro, lasciando il due volte campione iridato, che aveva dominato la gara dalla prima curva, a doversi arrendere all’attacco di Martin.

Si tratta di un ritorno al successo in una Sprint dopo un digiuno di oltre cinquecento giorni.

La gara è stata purtroppo segnata da episodi cruciali, tra cui le cadute di due protagonisti attesi: Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Bezzecchi, che stava lottando per la seconda posizione, è scivolato a pochi giri dalla bandiera a scacchi, compromettendo la sua performance. Ancora più clamorosa la caduta di Marquez, avvenuta nelle prime battute della manche a seguito di una staccata fuori misura. L'incidente ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. L’episodio tra Marquez e Di Giannantonio è stato immediatamente posto sotto investigazione dal Panel di Commissari. Nonostante entrambi i piloti siano riusciti a ripartire, il distacco accumulato dal gruppo di testa ha impedito loro di competere per le posizioni di vertice.

Martin nuovo leader del Mondiale MotoGP

Grazie a questa importante vittoria, Jorge Martin si è proiettato in testa alla classifica generale del campionato MotoGP, superando di un solo punto Marco Bezzecchi. Il podio della combattuta Sprint texana è stato completato dal sempre più sorprendente Pedro Acosta, che ha preceduto al traguardo l’ottimo Enea Bastianini e Alex Marquez. La classifica provvisoria vede ora Martin in prima posizione, seguito da Bezzecchi, Acosta, Di Giannantonio, Ogura, Marc Marquez, Raul Fernandez e Bagnaia, a testimonianza di un campionato estremamente equilibrato e ricco di sfide.

La determinazione di Martin è stata evidente nel sorpasso su Bagnaia, avvenuto al primo vero tentativo, a coronamento di una rimonta che ha dimostrato la validità della sua scelta tecnica.

La gomma media al posteriore, infatti, ha permesso allo spagnolo di mantenere un ritmo elevato e costante nella seconda parte della gara, rivelandosi un fattore chiave per il suo trionfo.

Dinamiche e sanzioni della Sprint

La Sprint di Austin è stata ricca di dinamiche complesse e decisioni importanti, tra cui le penalità inflitte a Marco Bezzecchi e Luca Marini. Entrambi i piloti italiani sono stati retrocessi di due posizioni nella griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti, una sanzione che potrebbe influenzare la loro gara principale. L’errore di Marc Marquez, che ha causato la caduta di Di Giannantonio, è stato oggetto di attenta indagine da parte dei commissari e potrebbe comportare ulteriori sanzioni per il pilota catalano in vista della gara di domani.

La manovra decisiva di Martin su Bagnaia nell’ultimo giro ha, inoltre, generato reazioni significative nel box dell’italiano, evidenziando la tensione e la competitività che caratterizzano questa fase iniziale del campionato.

Questa Sprint ha dunque confermato il grande equilibrio e l'alta posta in gioco tra i protagonisti del Mondiale MotoGP, con continui cambi di posizione e colpi di scena che hanno reso la gara texana particolarmente combattuta e incerta fino all’ultimo metro, promettendo ulteriori emozioni per il Gran Premio.