Jannik Sinner si prepara al suo debutto nel prestigioso ATP Masters 1000 di Miami, dove affronterà l'esperto Damir Dzumhur nel secondo turno. L'atteso incontro, che segna l'esordio dell'azzurro nel torneo, è in programma sul campo centrale e non avrà inizio prima delle ore 18.00 italiane. La partita di Sinner seguirà il singolare femminile tra Francesca Jones e Jessica Pegula, il cui inizio è fissato per le 17.00.

Il tennista bosniaco Damir Dzumhur giunge a questa sfida dopo aver ritrovato la vittoria, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive.

Nel primo turno, ha superato il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 2‑1 (6‑7, 7‑6, 6‑1), dimostrando una ritrovata fiducia. Per Jannik Sinner, invece, l'ingresso nel tabellone è avvenuto direttamente al secondo turno, grazie al "bye" di cui ha beneficiato in virtù della sua eccellente classifica mondiale. Questo match segna un momento significativo, trattandosi del primo confronto diretto assoluto tra i due atleti in un torneo ufficiale.

Il cammino di Sinner e gli obiettivi a Miami

L'incontro tra Sinner e Dzumhur si posiziona come il secondo appuntamento sul prestigioso campo centrale. Il torneo di Miami, che rappresenta il secondo Masters 1000 della stagione dopo Indian Wells, assume un'importanza cruciale per l'azzurro.

Jannik Sinner punta infatti a realizzare il suo primo "Sunshine Double" in carriera, un'impresa ambiziosa che consiste nel vincere entrambi i tornei di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Questo prestigioso traguardo non viene raggiunto dal 2016, quando fu Novak Djokovic a compiere questa straordinaria doppia vittoria.

Miami Open 2026: Dettagli del torneo e la forma di Sinner

Il Miami Open 2026, giunto alla sua quarantunesima edizione, si tiene dal 17 al 29 marzo presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Questo evento combinato maschile e femminile è classificato come ATP e WTA 1000, attirando i migliori talenti del circuito mondiale. In questo contesto di alto livello, Jannik Sinner si presenta come la testa di serie numero due nel tabellone maschile, un posizionamento che riflette il suo status attuale nel tennis mondiale.

La sua partecipazione a Miami è preceduta da un periodo di forma eccezionale. Sinner ha infatti recentemente trionfato al torneo di Indian Wells, dove ha conquistato il titolo in finale contro Daniil Medvedev, dominando l'incontro senza cedere nemmeno un set. Questa vittoria ha ulteriormente consolidato la sua posizione tra i vertici del tennis e lo proietta a Miami con una grande fiducia e slancio, rendendolo uno dei favoriti per la vittoria finale.