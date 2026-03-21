Il Miami Open si chiude prematuramente per Flavio Cobolli, eliminato al primo turno da Raphael Collignon con il punteggio di 7-5, 6-3 in un match durato un'ora e 35 minuti. L'uscita di scena dell'azzurro, numero tre d'Italia, rappresenta una sorpresa e conclude il suo "Sunshine Double" senza aver trovato una reale soddisfazione, avendo conquistato un solo match a Indian Wells. La sua prestazione è stata visibilmente condizionata da un problema alla spalla.

L'avvio in salita e le difficoltà al servizio

L'incontro ha preso subito una piega difficile per Cobolli, che ha dovuto affrontare e salvare ben quattro palle break nel terzo game, altre quattro nel quinto e due nel settimo, evidenziando fin da subito le sue difficoltà al servizio.

Parallelamente, non è riuscito quasi mai a impensierire il servizio di Collignon. Il tennista belga ha mantenuto un ritmo costante e deciso, riuscendo a concretizzare il break decisivo sul 5-5, al dodicesimo tentativo e sul punteggio di 30, per poi chiudere il primo set con un netto 7-5. Questo momento ha segnato l'inizio di una fase particolarmente complessa per il giocatore romano: nel secondo parziale, infatti, ha subito un parziale di sei giochi consecutivi, riuscendo a vincere solamente quattro dei primi sedici punti disputati.

Il tentativo di rimonta e il problema alla spalla

Nonostante la situazione di svantaggio (3-0 nel secondo set), Cobolli ha mostrato un barlume di reazione, riuscendo a strappare per la prima volta il servizio a Collignon ai vantaggi.

Tuttavia, questo non è stato sufficiente per invertire la rotta dell'incontro. Le persistenti difficoltà alla battuta si sono ripresentate, con l'azzurro che è riuscito a salvarsi da una situazione di 0-40 sul 4-2. Subito dopo, ha richiesto un medical timeout per un problema alla spalla che lo stava evidentemente condizionando. Nonostante il trattamento, sul 5-3, Flavio Cobolli ha dovuto arrendersi al primo match point offerto all'avversario, sancendo la sua eliminazione.

L'analisi delle statistiche di gioco conferma una prestazione complessivamente al di sotto delle aspettative per l'italiano. La prima di servizio di Cobolli si è rivelata poco efficace, con una percentuale di realizzazione del 54% in campo, nettamente inferiore al 72% registrato da Collignon.

Ancora più marcata la differenza nei punti vinti con la prima battuta: Cobolli si è fermato al 60%, contro il 75% dell'avversario. Anche il bilancio tra vincenti ed errori gratuiti ha evidenziato il divario: Collignon ha chiuso con un positivo 18 vincenti e 23 errori gratuiti, mentre per l'italiano il conto è stato di 26 vincenti ma ben 36 errori gratuiti, un dato che ha pesato sull'esito finale del match.

Il contesto del Miami Open

Il Miami Open 2026, teatro di questa eliminazione, si è tenuto presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Giunto alla sua quarantunesima edizione, il torneo è un appuntamento fisso e prestigioso nel calendario internazionale, facendo parte della categoria ATP Masters 1000. L'evento si è svolto dal 17 al 29 marzo 2026, confermando la sua rilevanza sia per il circuito ATP che per quello WTA.