Federico Riva ha brillato con una prestazione eccezionale nella sua batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor di atletica, in corso a Torun, Polonia. Il mezzofondista romano, 25 anni, ha dimostrato una tattica impeccabile e una straordinaria accelerazione finale, elementi che gli hanno permesso di conquistare la vittoria e l'accesso alla finale, dove si presenta con concrete ambizioni di medaglia.

Riva, detentore del primato nazionale con il tempo di 3:33.04, stabilito il 19 febbraio, ha saputo gestire la gara con grande intelligenza. Mantenendosi nelle posizioni di vertice del gruppo, ha lasciato inizialmente che lo sloveno Rok Markelj prendesse il largo.

Tuttavia, nel corso dell’ultimo giro, l'azzurro ha sferrato l'attacco decisivo, incrementando il ritmo, superando Markelj e lanciando una volata potente che lo ha portato al primo posto con il tempo di 3:40.52. Alle sue spalle si sono piazzati l’australiano Adam Spender (3:40.79) e lo statunitense Nathan Green (3:40.97).

Arese fuori dalla finale, Riva punta in alto

Meno fortunata la prova di Pietro Arese, la cui corsa è stata compromessa da un contatto con il canadese Foster Malleck nel penultimo giro. L'incidente ha impedito ad Arese di trovare il cambio di ritmo necessario nell'ultima tornata, costringendolo a chiudere la terza batteria all'ottavo posto con il tempo di 3:40.91, rimanendo così escluso dalla finale.

La qualificazione di Riva, invece, è il frutto di una condotta di gara matura e di una volata che conferma le sue eccellenti qualità di finisseur. Il suo recente record italiano e la costante crescita tecnica degli ultimi anni lo proiettano tra i protagonisti più attesi di questa rassegna iridata.

La parabola ascendente di Federico Riva e i suoi obiettivi

La carriera di Federico Riva è caratterizzata da una progressione costante, culminata con il record italiano indoor sui 1500 metri, fissato a Karlsruhe con 3’33”94. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Roma calcio, la sua squadra del cuore, Riva si è dedicato all'atletica leggera fin dalle scuole medie, scoprendo nel mezzofondo la sua vera vocazione.

Un momento cruciale per la sua preparazione è stato il passaggio nel prestigioso gruppo internazionale sotto la guida del tecnico tedesco Thomas Dreissigacker, che ha comportato un significativo aumento dei carichi di lavoro e una maggiore attenzione alla preparazione fisica.

L'atleta romano ha espresso grande fiducia nel percorso intrapreso, affermando: “Posso dire onestamente che ci speravo…”. Riva è ora determinato a mantenere una costanza elevata sui ritmi di gara, con l'obiettivo primario di qualificarsi per la finale mondiale di Torun. In una prospettiva più ampia, ambisce a migliorare ulteriormente i suoi tempi, sognando di scendere sotto i 3’30” all’aperto. Per il futuro, la sua attenzione rimane focalizzata sui 1500 metri, pur non escludendo una futura incursione nei 3000 metri, ma mantenendo per il momento i 5000 metri fuori dai suoi piani.