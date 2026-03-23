La notte NBA ha offerto cinque incontri ricchi di emozioni, con la regular season 2025-2026 che si avvia alle sue battute finali. I Denver Nuggets hanno dimostrato la loro solidità superando i Portland Trail Blazers per 128-122. Protagonista indiscusso è stato Nikola Jokic, autore dell’ennesima tripla doppia stagionale con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. Al suo fianco, Jamal Murray ha contribuito con 22 punti. Per i Trail Blazers, Deni Avdija si è distinto con 23 punti e 14 assist.

Anche i Sacramento Kings hanno rispettato il fattore campo, avendo la meglio sui Brooklyn Nets per 126-122.

La svolta della partita è arrivata nel terzo quarto, quando i californiani hanno preso un margine di sicurezza decisivo. Malik Monk, pur non partendo in quintetto, ha messo a referto 32 punti, mentre Maxime Raynaud ha chiuso con 22 punti e 10 rimbalzi. Tra le fila dei Nets, Ben Saraf è stato il miglior realizzatore, subentrato a partita in corso.

Dominio Knicks e Colpo Timberwolves

I New York Knicks hanno letteralmente dominato i Washington Wizards con un netto 145-113. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di New York ha preso il largo senza lasciare scampo agli avversari. A trascinare i Knicks sono stati Karl-Anthony Towns con 26 punti e 16 rimbalzi, e Jalen Brunson con 23 punti. Per i Wizards, Jaden Hardy ha segnato 25 punti.

Un importante colpo esterno è stato messo a segno dai Minnesota Timberwolves, che hanno espugnato il TD Garden di Boston battendo i Celtics per 102-92. La svolta è avvenuta nella seconda frazione, quando i Timberwolves hanno messo la freccia e non hanno più permesso ai campioni del 2023 di riaprire la sfida. Bones Hyland ha guidato Minnesota con 23 punti, affiancato da Jaden McDaniels con 19. Per Boston, i 16 punti e 10 rimbalzi di Jayston Tatum e i 29 punti di Jaylen Brown non sono bastati a evitare il ko.

Suns convincenti sui Raptors: Booker e Green protagonisti

Nel match che ha chiuso la notte NBA, i Phoenix Suns hanno prevalso sui Toronto Raptors per 120-98, conducendo la gara dalla palla a due fino alla sirena finale.

Devin Booker è stato decisivo con 25 punti, mentre Jalen Green ha contribuito con 20 punti per i padroni di casa. Tra le fila dei canadesi, Scottie Barnes è stato il migliore con 17 punti. La prestazione dei Suns è stata caratterizzata da grande energia e coesione, con i rookie che hanno fornito un contributo significativo dalla panchina. Questo successo rappresenta una svolta dopo una serie di risultati negativi e rilancia le ambizioni della squadra in ottica playoff, consolidando la propria posizione in attesa del rientro di alcuni giocatori chiave.

I Risultati Completi della Notte NBA

Di seguito tutti i risultati degli incontri disputati: