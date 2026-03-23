Il Giro di Catalogna 2026, prestigiosa corsa inserita nel calendario World Tour di ciclismo, prende il via con la sua prima e attesissima tappa. La frazione inaugurale si snoda interamente nella località di Sant Feliu de Guíxols, fungendo sia da punto di partenza che di arrivo per i corridori. Con una lunghezza complessiva di 172,7 chilometri, questa giornata si preannuncia ricca di spunti, grazie a un percorso vario e impegnativo che potrebbe favorire diverse strategie di gara e tipologie di atleti.

Nonostante l'assenza di una diretta televisiva tradizionale, gli appassionati avranno diverse opzioni per seguire l'evento in tempo reale.

La copertura in streaming sarà garantita su piattaforme dedicate come Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport, permettendo una visione completa della corsa. Per chi preferisce un aggiornamento costante e dettagliato, sarà disponibile anche una diretta testuale che accompagnerà gli spettatori lungo l'intera frazione.

Il percorso: salite e possibili volate

Il tracciato della prima tappa si distingue per un dislivello complessivo di 2.129 metri, un dato significativo che promette spettacolo e selezione fin dalle prime battute. La maggior parte di questo dislivello è concentrata nella prima metà della frazione, rendendo cruciale la gestione delle energie per i ciclisti. A pochi chilometri dal via, i corridori si troveranno ad affrontare l'Alt de Romanyà, una salita di 4,4 chilometri con una pendenza media del 3,8%.

Questa prima asperità potrebbe fungere da trampolino di lancio ideale per le prime fughe di giornata, animando subito la corsa.

Proseguendo nel percorso, al chilometro 60,4, si erge l'Alt de Sant Hillari, un'ascesa più lunga e impegnativa che si estende per 14,5 chilometri, con una pendenza media del 3%. Nonostante la sua lunghezza, questa salita è considerata pedalabile, ma richiederà comunque uno sforzo considerevole. Superato l'Alt de Sant Hillari, il profilo altimetrico si fa progressivamente più dolce: una lunga discesa condurrà i ciclisti verso tratti di pianura, intervallati da saliscendi nel finale. Questa conformazione del terreno lascia aperta l'ipotesi di una volata ristretta, dove non tutti i velocisti puri potrebbero avere la meglio, ma piuttosto corridori resistenti e veloci.

I favoriti e i possibili protagonisti

La lista dei partenti per questa prima tappa del Giro di Catalogna 2026 non include tutti i massimi specialisti della velocità a livello internazionale. Tuttavia, tra i nomi più quotati per la vittoria di giornata spiccano Ethan Vernon del NSN Cycling Team e Dorian Godon degli INEOS Grenadiers. Entrambi gli atleti sono noti per la loro capacità di mantenere un buon ritmo anche sulle salite di breve e media lunghezza, rendendoli particolarmente adatti a un finale come quello previsto a Sant Feliu de Guíxols.

Un altro corridore da tenere d'occhio è l'italiano Alberto Dainese (Soudal Quick‑Step). Dainese, pur essendo un velocista puro, potrebbe giocarsi le sue carte in una volata ristretta, a condizione di riuscire a superare indenne le asperità altimetriche che caratterizzano la prima parte del percorso.

Non è da escludere, inoltre, una sorpresa: il lussemburghese Mathieu Kockelmann del Lotto Intermarché è un nome che potrebbe emergere e contendere la vittoria ai favoriti, grazie alle sue doti e alla sua imprevedibilità.

Programma e copertura dell'evento

Il via ufficiale della prima tappa è previsto per le ore 12:50, con l'arrivo stimato dei corridori a Sant Feliu de Guíxols intorno alle ore 17:00. Come già menzionato, la corsa non godrà di una copertura in diretta televisiva tradizionale, ma sarà ampiamente accessibile tramite le piattaforme di streaming designate, oltre alla diretta testuale che fornirà aggiornamenti costanti.

Questo Giro di Catalogna 2026 si configura come un evento di grande interesse per tutti gli appassionati di ciclismo.

La tappa inaugurale, in particolare, promette di essere ricca di spunti tecnici e tattici fin da subito, offrendo un assaggio delle dinamiche che caratterizzeranno l'intera competizione e mettendo alla prova la condizione degli atleti in un contesto di gara internazionale di alto livello.