Dopo aver conquistato lo scudetto con Trentino e il titolo mondiale con la Nazionale italiana, Kamil Rychlicki sta vivendo una nuova avventura in Polonia con lo ZAKSA Kędzierzyn‑Koźle. L’atleta, lussemburghese naturalizzato italiano, si è distinto nella regular season come miglior realizzatore della squadra, contribuendo decisamente all’accesso ai play-off. In una recente intervista, Rychlicki ha espresso le sue sensazioni e il forte legame con l’Italia, sottolineando quanto gli manchi all'estero.

"Le ultime partite sono andate molto bene, siamo riusciti ad entrare nei play-off.

Per tutta la stagione siamo stati noni, ma ce l’abbiamo fatta. Speriamo di fare una bella serie contro Zawiercie... Mi manca tanto l’Italia: qui manca poco alla fine della stagione, speriamo di finire bene. Poi tornerò. Mi manca tutto: la gente, il cibo, il sole", ha dichiarato Rychlicki, manifestando profonda nostalgia per l'Italia e la volontà di tornare appena possibile.

L'evoluzione del ruolo e le nuove regole

Nel corso dell’intervista, Rychlicki ha ripercorso le difficoltà iniziali nel suo percorso, spiegando di aver cominciato come schiacciatore e adattandosi al ruolo di opposto. Ha poi commentato l’evoluzione tecnica della pallavolo moderna e alcune recenti modifiche regolamentari, come la possibilità che la palla resti in gioco se tocca il soffitto.

Secondo il giocatore, questa novità potrebbe generare confusione, ma anche un’ulteriore sfida per gli atleti.

Il sogno olimpico e l'atteso ritorno in azzurro

Il desiderio di tornare in Italia è legato all’obiettivo di vestire nuovamente la maglia azzurra e inseguire un sogno olimpico coltivato: "Sognavo spesso questa possibilità... negli ultimi anni ho trovato una certa motivazione per arrivare a questo sogno", ha confidato Rychlicki, per l'oro olimpico. Con simpatia, ha aggiunto di voler rivedere Gargiulo, scherzando sul suo nuovo taglio di capelli.

La potenziale scelta di Rychlicki di tornare in Italia rappresenta un movimento significativo nel mercato della Superlega, confermando la centralità del ruolo di opposto e la vivacità del campionato italiano. Il rientro di un atleta di esperienza internazionale è un valore aggiunto per la competizione e le ambizioni della Nazionale azzurra.