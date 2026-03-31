L'Italia si prepara a un appuntamento cruciale per la sua staffetta 4x400 maschile. Venerdì 3 aprile, alle ore 15.50, la squadra azzurra scenderà in pista a Catania con un unico, grande obiettivo: conquistare la qualificazione alle World Relays. Questi "Mondiali di staffette" si terranno a Gaborone, in Botswana, nel weekend del 2-3 maggio, e rappresentano un banco di prova fondamentale per l'atletica leggera internazionale.

L'obiettivo primario per gli azzurri è di rientrare tra le nazioni che otterranno l'accesso all'evento in base ai tempi registrati.

Queste si uniranno alle squadre già finaliste dei Mondiali di Tokyo, portando il totale dei partecipanti a ventiquattro. Attualmente, il tempo di riferimento da superare è il 3:03.07 siglato dalla Thailandia. La Nazionale italiana, invece, detiene un crono di 3:04.01, ottenuto in occasione dell'ultima edizione delle World Relays, disputata a Guangzhou, in Cina. La gara di Catania assume quindi un'importanza strategica, essendo l'ultima vera opportunità per migliorare questo tempo e assicurarsi un posto tra i migliori.

La squadra azzurra in campo a Catania

Per affrontare questa sfida decisiva, il direttore tecnico Antonio La Torre ha selezionato un gruppo di cinque atleti di punta. Tra questi figurano nomi noti come Alessandro Sibilio, che guida gli azzurri, Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Lorenzo Benati.

A completare la rosa c'è una novità: Vanni Picco Akwannor, che farà il suo debutto con la maglia azzurra. Il quartetto definitivo che scenderà in pista venerdì sarà annunciato a ridosso dell'evento, mantenendo alta la suspense sulla formazione finale.

La validità del tempo ottenuto a Catania ai fini della qualificazione è vincolata dalla presenza di almeno due squadre internazionali. In questa occasione, l'Italia si confronterà con le rappresentative di Danimarca e Slovenia, garantendo così il rispetto di tale requisito. È fondamentale sottolineare che questa di Catania è l'ultima occasione utile per gli azzurri, poiché la finestra di qualificazione per le World Relays si chiuderà definitivamente domenica 5 aprile.

Le World Relays: un trampolino per il futuro

L'edizione 2026 delle World Relays, che si svolgerà a Gaborone, in Botswana, il 2 e 3 maggio, riveste un significato storico. Sarà infatti la prima volta che questo prestigioso evento viene ospitato sul continente africano. Ma l'importanza non si ferma qui: l'appuntamento in Botswana sarà cruciale anche per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Verranno messi in palio ben dodici dei sedici posti disponibili per i Mondiali di atletica leggera del 2027. Le gare di qualificazione, come quella della 4x400 maschile, sono quindi passaggi obbligati e determinanti per le ambizioni delle nazioni partecipanti.

La Nazionale italiana vanta una storia di partecipazione alle World Relays, avendo preso parte a diverse edizioni precedenti.

Tra i risultati più significativi, spicca la conquista di una medaglia di bronzo nel 2019, a testimonianza della tradizione e del potenziale della staffetta azzurra in questa competizione internazionale. Questo precedente aggiunge ulteriore motivazione alla squadra che si appresta a scendere in pista in Sicilia.