La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si avvicina alla sua conclusione, con Lahti che si prepara a un programma intensificato nel weekend del 6-8 marzo. Sul trampolino Salpausselän hyppyrimäet, originariamente era prevista una sola gara individuale. Tuttavia, è stata aggiunta una seconda prova per recuperare l'appuntamento non disputato a Kuusamo all'inizio di dicembre. A completare il programma, domenica è prevista una Super Team.

Il contesto della decisione

L'inserimento di un'ulteriore gara individuale risponde alla necessità di recuperare quella maschile cancellata a Kuusamo.

Il Salpausselän hyppyrimäet, trampolino di storica tradizione a Lahti, si conferma così teatro di un fine settimana di cruciale importanza per la stagione agonistica.

Lahti: trampolino e tradizione

Il Salpausselän hyppyrimäet è parte integrante dei Salpausselän Kisat, conosciuti anche come Lahti Ski Games. Questa prestigiosa manifestazione, nata nel 1923, celebra le discipline nordiche. Lahti, situata a circa cento chilometri a nord di Helsinki, è universalmente riconosciuta come una “cattedrale” dello sci nordico. La città ha ospitato ben sette edizioni dei Campionati Mondiali di sci nordico (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017), con l'ottava edizione in programma per il 2029.

Dettagli tecnici della tappa di Lahti

La tappa finlandese rappresenta la quindicesima prova della Coppa del Mondo maschile. Il trampolino in questione è un HS130, che ha già ospitato 46 competizioni. La prima gara documentata risale ai Mondiali del 25 febbraio 1978, mentre la prima prova di Coppa del Mondo si è svolta il 9 marzo 1980. L'ultima competizione precedente a questa stagione si è tenuta il 22 marzo 2025.

Precedenti recuperi a Lahti

Lahti vanta una consolidata esperienza nell'ospitare gare aggiuntive per recuperare appuntamenti cancellati. Nel nuovo millennio, la località finlandese ha già sostituito gare annullate a Ruka nel 2014, 2016 e 2020, oltre a quelle di Sapporo nel 2022 e Szczyrk nel 2024, dimostrando la sua affidabilità logistica.