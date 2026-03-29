La Serie A Gold 2025‑2026 di pallamano maschile è tornata protagonista sui campi italiani con la ventunesima giornata della regular season. Il turno ha visto le formazioni di vertice – Cassano Magnano, Trieste e Fasano – centrare risultati pienamente positivi, consolidando le rispettive posizioni e confermando il loro eccellente stato di forma dopo la pausa dedicata agli impegni delle nazionali.

I risultati della ventunesima giornata

La capolista Cassano Magnano ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, ottenendo una vittoria netta e convincente sul campo del Chiaravalle, imponendosi con il punteggio finale di 40‑29.

Un successo che rafforza ulteriormente il primato in classifica della squadra. Anche il Fasano ha saputo imporsi in trasferta, espugnando il difficile campo del Sassari con un risultato di 30‑27, una prestazione che sottolinea la determinazione della formazione pugliese. Parallelamente, il Teamnetwork Albatro Siracusa ha superato lo Sparer Eppan per 31‑29, in una partita combattuta fino all'ultimo. La giornata ha sorriso anche a Trieste, che ha conquistato un successo importante tra le mura amiche, battendo il Pressano per 33‑29 e mantenendo vive le proprie ambizioni. Il Macagi Cingoli, dal canto suo, ha avuto la meglio sul Brixen con un punteggio di 35‑32, aggiudicandosi due punti preziosi.

Il quadro dei risultati si è completato con due pareggi che hanno evidenziato l'equilibrio di alcune sfide: Bolzano e Metelli Cologne hanno chiuso sul 33‑33, mentre Alperia Black Devils e Conversano hanno terminato la loro gara con un pirotecnico 35‑35.

La classifica aggiornata dopo il turno

Dopo questa intensa tornata di partite, la classifica della Serie A Gold vede il Cassano Magnano saldamente al comando con 38 punti. Al secondo posto si conferma il Raimond Sassari con 30 punti, seguito dal Teamnetwork Albatro Siracusa a quota 27. Il Junior Fasano si posiziona al quarto posto con 25 punti. A pari merito, con 23 punti, si trovano Loacker Bozen Volskbank e Trieste, che continuano a lottare per le posizioni di vertice.

Il gruppo delle squadre a 20 punti è composto da Pressano, Macagi Cingoli e Conversano, a testimonianza di una lotta serrata per la metà alta della graduatoria. Seguono il Metelli Cologne con 19 punti, il Publiesse Chiaravalle con 18 e il Brixen con 13. Nelle retrovie, l'Alperia Black Devils ha totalizzato 12 punti, mentre lo Sparer Eppan chiude la classifica con 6 punti.

Il ritorno in campo e le conferme

La ripresa del campionato, avvenuta dopo la pausa internazionale che ha visto l’Italia impegnata in una serie di amichevoli in Ungheria, ha offerto subito indicazioni chiare. Le squadre di testa hanno saputo confermare il proprio valore e la loro leadership. Il Cassano Magnano, in particolare, ha consolidato il primato con una prestazione che non ha lasciato spazio a dubbi, dimostrando la propria forza.

Anche il Fasano e Trieste hanno mantenuto un ritmo elevato, ottenendo vittorie solide che le proiettano con fiducia verso i prossimi impegni. I pareggi registrati tra Bolzano e Metelli Cologne e tra Alperia Black Devils e Conversano, d'altra parte, hanno sottolineato l’equilibrio e la competitività che caratterizzano le zone centrali della classifica, dove ogni punto può fare la differenza per le ambizioni delle squadre.