La Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2026 ha preso il via con la sua prima tappa, un percorso avvincente di 161 km che ha condotto i ciclisti da Barbaresco a Barolo. Questa frazione inaugurale si è distinta per il suo profilo altimetrico impegnativo, caratterizzato da continui saliscendi e l'inclusione di ben quattro Gran Premi della Montagna. La copertura in diretta testuale di OA Sport, curata da Pietro Casini, ha avuto inizio alle 14:00, seguendo la partenza ufficiale della corsa avvenuta alle 11:45.

Il percorso: tra salite e strategie decisive

Il tracciato ha presentato sfide significative per i partecipanti. Tra i quattro GPM in programma, spicca la salita di Manera, lunga 4,3 km con una pendenza media del 6,2%, posizionata a oltre 100 km dal traguardo. Tuttavia, l'attenzione maggiore è stata rivolta al GPM di La Morra, un'ascesa di 6,5 km al 4,6%, situato a circa 10 km dall'arrivo. Questo punto è stato individuato come il luogo ideale per tentare attacchi in solitaria e operare selezioni decisive, potenzialmente in grado di influenzare l'esito della tappa.

I protagonisti e le aspettative

La start list ha visto la presenza di nomi di spicco del panorama ciclistico. Tra i corridori più attesi figuravano atleti del calibro di Alessandro Covi, Mauro Schmid, Diego Ulissi e Axel Laurance.

Un'attenzione particolare è stata riservata a Lorenzo Finn, il giovane campione del mondo Under-23. Considerato particolarmente adatto alle caratteristiche del percorso, Finn aveva concrete possibilità di giocarsi la vittoria di tappa, a patto di trovarsi in ottima condizione fisica. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla corsa, mettendo in luce il talento dei giovani talenti emergenti.

La diretta e il contesto della corsa

La partenza ufficiale della tappa è avvenuta alle 11:45, mentre la copertura in diretta testuale è stata curata da OA Sport, con l'inizio delle trasmissioni a partire dalle 14:00. L'interesse per questa prima frazione è stato elevato, non solo per la presenza di atleti promettenti come Finn, ma anche per la conformazione del percorso, che fin dalle prime battute ha promesso spettacolo e momenti di alta tensione agonistica.

La combinazione di un tracciato selettivo e la presenza di corridori capaci di interpretarlo al meglio ha creato un'atmosfera di grande attesa.

La Settimana Coppi & Bartali: un'edizione rinnovata

La Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2026 si articola in un totale di cinque tappe, previste dal 24 al 28 marzo. Questa edizione introduce significative novità, estendendo il suo percorso attraverso diverse regioni italiane. Oltre al Piemonte, che ha ospitato la tappa inaugurale, la corsa toccherà anche l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, offrendo un palcoscenico più ampio e variegato per le sfide ciclistiche. Questa espansione geografica promette di rendere la competizione ancora più avvincente e imprevedibile, con scenari sempre diversi a fare da cornice alle gesta degli atleti.