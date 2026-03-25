All’Eurosole Forum si accende la sfida di andata dei quarti di finale della CEV Champions League volley 2025-2026. La Cucine Lube Civitanova affronta l’Aluron Warta Zawiercie in un confronto che mette in palio l’accesso alla Final Four di Torino. Questo match segna l’inizio del doppio appuntamento tra la formazione italiana e quella polacca.

La Lube arriva a questo incontro dopo un successo per 3-0 contro Itas Trentino, che le ha garantito l’accesso alle semifinali scudetto. L’Aluron Warta Zawiercie, invece, ha chiuso la regular season polacca al primo posto con 61 punti, dimostrando grande solidità.

La formazione polacca parte con i favori del pronostico, forte anche del fattore campo nel ritorno. Lo Zawiercie è una squadra costruita per vincere, guidata dallo schiacciatore Bartlomiej Boladz, supportato da Bartosz Kwolek, Aaron Russell e dal centrale Mateusz Bieniek. La Civitanova proverà a vendere cara la pelle, affidandosi al contributo di Aleksander Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky.

Il cammino in Champions League

La Cucine Lube Civitanova ha conquistato il primo posto nella Pool E, ottenendo l’accesso diretto ai quarti grazie a una vittoria al tie-break contro il PGE Projekt Warszawa. In quell’occasione, Aleksander Nikolov è stato nominato MVP con 26 punti, affiancato da Mattia Bottolo con 19 punti.

Per la squadra polacca, Bednorz ha realizzato 20 punti.

Le qualificazioni ai quarti

La fase a gironi della CEV Champions League ha visto la qualificazione diretta ai quarti per le prime classificate: l’Aluron Warta Zawiercie ha vinto la Pool D, mentre la Cucine Lube Civitanova ha prevalso nella Pool E. Le due squadre si affronteranno con l’andata in Italia e il ritorno in Polonia.

La Lube ha concluso la Pool E con quattro vittorie e tredici punti. Lo Zawiercie ha dominato la Pool D con quattro successi e dodici punti, confermando la sua posizione tra le squadre più solide del torneo.