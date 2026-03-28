Jannik Sinner si prepara ad affrontare Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 29 marzo alle ore 21.00 italiane. Il fuoriclasse altoatesino, attuale numero due del mondo, scenderà in campo sul cemento statunitense con l'obiettivo di completare il Sunshine Double, dopo il trionfo al Masters 1000 di Indian Wells. Sinner parte con i favori del pronostico, ma non potrà sottovalutare un avversario in eccellente forma e protagonista di una notevole cavalcata nel torneo.

L'azzurro punta a conquistare il secondo trofeo in Florida, dopo quello alzato un paio di anni fa, e il settimo titolo in un Masters 1000.

Un successo a Miami gli permetterebbe di avvicinarsi alla vetta del ranking ATP, con la possibilità di scavalcare Carlos Alcaraz già nel prossimo Masters 1000 di Montecarlo. Nel percorso verso la finale, Sinner ha collezionato una serie di vittorie in due set, inclusa la convincente semifinale contro il tedesco Alexander Zverev. Lehecka, invece, ha impressionato agli ottavi di finale contro il padrone di casa Taylor Fritz, mostrando un'ottima efficienza tecnica.

Il montepremi della finale di Miami

Dal punto di vista economico, la finale di Miami rappresenta un'occasione importante per Jannik Sinner. Il montepremi garantito dagli organizzatori per il vincitore è pari a 1.151.380 dollari statunitensi (circa 996.200 euro).

In ogni caso, il tennista 24enne si è già assicurato un assegno di 612.340 dollari (circa 530.500 euro), premio riservato ai finalisti. Questi importi escludono eventuali guadagni provenienti da sponsor personali e altre fonti, i cui dettagli non sono noti.

Un elemento di incertezza è rappresentato dalle condizioni meteo: circola voce di una possibile perturbazione che potrebbe complicare lo svolgimento della finale sia domenica che nell'eventuale recupero di lunedì. In caso di cancellazione e mancata assegnazione del titolo, il regolamento prevede che Sinner e Lehecka si dividano equamente il montepremi destinato al vincitore.

Il valore economico del Masters 1000 di Miami

Il Masters 1000 di Miami si conferma come uno dei tornei più remunerativi del circuito tennistico.

Il montepremi totale complessivo, tra tabellone maschile e femminile, ammonta a 18.831.450 dollari. Il premio per il vincitore del singolare maschile, pari a 1.151.380 dollari, segna un aumento di oltre il 2% rispetto all'edizione precedente. Anche il premio per il finalista, fissato a 612.340 dollari, riflette una politica di distribuzione che valorizza le prestazioni dei migliori atleti. Il torneo, disputato dal 2019 all'Hard Rock Stadium, mantiene la sua rilevanza nel calendario ATP e WTA, offrendo anche ai giocatori eliminati nelle prime fasi premi significativi.