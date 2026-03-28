Ilia Malinin ha conquistato il terzo titolo mondiale consecutivo nel pattinaggio artistico ai Mondiali 2026 di Praga. L'atleta statunitense ha dominato la gara maschile con 329.40 punti, confermandosi leader. Sul podio, i giapponesi Yuma Kagiyama (argento con 306.67) e Shun Sato (bronzo con 288.54). L'italiano Daniel Grassl ha chiuso ottavo con 254.94, confermando il piazzamento del corto.

La giornata conclusiva dei Mondiali ha ospitato l'attesissima free dance, in programma alle 18:30, a conclusione della stagione olimpica. L'evento ha richiamato l'attenzione degli appassionati per le ultime emozioni della rassegna iridata.

Strategia vincente di Malinin

Nel programma libero, Ilia Malinin ha adottato una strategia meno complessa rispetto alle Olimpiadi, dimostrando intelligenza tattica. La sua esecuzione ha mostrato elementi tecnici di altissimo livello, come il quadruplo lutz e il triplo axel, e combinazioni che hanno entusiasmato pubblico e giuria. Questa scelta, vincente, gli ha permesso di gestire la pressione e avvicinarsi al record personale.

La gara ha offerto esibizioni di grande qualità, con i rivali di Malinin che hanno tentato di insidiarne la leadership. Yuma Kagiyama e Shun Sato hanno confermato la forza della scuola giapponese, mentre Daniel Grassl ha difeso la sua posizione nella top ten mondiale.

Malinin: percorso e salute mentale

Il trionfo a Praga segna per Ilia Malinin il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo le vittorie a Montreal (2024) e Boston (2025). Già sul podio a Saitama (2023), un anno dopo il debutto. Oltre ai risultati sportivi, Malinin si distingue per l'attenzione alla salute mentale, come un messaggio sui social dopo i Giochi di Milano-Cortina ha dimostrato: “Il odio en redes ataca la mente y el miedo te arrastra a la oscuridad bajo una presión insuperabile.”

Queste parole evidenziano la consapevolezza dell'atleta sulle difficoltà di pressione mediatica e aspettative, sottolineando l'importanza degli aspetti psicologici nello sport di alto livello.