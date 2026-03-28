L'ucraino Roman Svichkar ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di spada, trionfando nella tappa di Astana. L'atleta ucraino ha dimostrato una forma eccellente, superando in una combattuta finale il kazako Ruslan Kurbanov con il punteggio di 15-12, un risultato che gli ha permesso di salire per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa prestigiosa competizione. A completare il podio, fermatisi entrambi in semifinale, sono stati l'egiziano Mohamed Elsayed e l'ungherese David Nagy.

Tra gli atleti italiani, Matteo Galassi è emerso come il protagonista più brillante della giornata.

L'azzurro ha sfiorato il podio, vedendo il suo percorso arrestarsi a un passo dalla medaglia. È stato sconfitto nell'assalto decisivo proprio da Svichkar, con un risicato 12-11, un risultato che testimonia l'intensità della sfida. Galassi è stato l'unico rappresentante dell'Italia a raggiungere gli ottavi di finale, dove aveva precedentemente superato lo svizzero Alexis Bayard con un netto 15-11. Nonostante l'eliminazione ai quarti, la sua prestazione ha lasciato un segno positivo nella spedizione azzurra.

Il percorso degli altri spadisti azzurri

Gli altri atleti italiani impegnati nella competizione non sono riusciti a progredire oltre i sedicesimi di finale. Davide Di Veroli ha concluso la sua gara in questa fase, arrendendosi all'ungherese Nagy con il punteggio di 15-14.

Nello stesso turno, Valerio Cuomo ha ceduto al portoghese Miguel Frazao per 15-10, mentre Fabrizio Di Marco è stato eliminato dallo svizzero Bayard per 14-13. Anche Andrea Santarelli ha perso contro il portoghese Frazao, con il punteggio di 15-12. Infine, Filippo Armaleo è stato sconfitto nel derby azzurro da Di Veroli, con un punteggio identico di 15-12, in un confronto che ha visto prevalere il compagno di squadra.

L'affermazione della spada maschile italiana a squadre

La performance di Matteo Galassi ad Astana si inserisce in un contesto di crescente successo per la spada maschile italiana. Recentemente, Galassi, insieme a Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli, ha contribuito in modo significativo alla conquista di un prezioso argento nella gara a squadre di Coppa del Mondo tenutasi a Fujairah.

In quell'occasione, il quartetto azzurro ha dimostrato la sua forza superando avversari di alto livello come India, Taipei e Francia, arrendendosi solo in finale alla Svizzera. Questi risultati collettivi e individuali testimoniano la crescita e la competitività della squadra italiana nel panorama internazionale della spada maschile, proiettando gli azzurri tra le formazioni di punta a livello mondiale.