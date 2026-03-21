Il torneo ATP Miami, secondo Masters 1000 della stagione, entra nel vivo con l'atteso completamento del secondo turno maschile e l'avvio dei sedicesimi di finale per il tabellone femminile. L'Italia ripone le sue maggiori speranze su Jannik Sinner, la sua punta di diamante, pronto a scendere in campo per il suo debutto nei trentaduesimi di finale contro il bosniaco Damir Dzumhur. Il tennista altoatesino, testa di serie numero due del torneo, torna sul cemento della Florida a soli sei giorni dalla sua trionfale vittoria su Daniil Medvedev, un successo che gli ha consegnato il primo titolo in carriera a Indian Wells e lo ha proiettato tra i favoriti assoluti.

Sinner ha già chiaramente nel mirino la conquista del prestigioso torneo di Miami, un titolo che ha già saputo fare suo nel 2023. Quest'anno, l'obiettivo è ancora più ambizioso: realizzare lo storico Sunshine Double, un'impresa riuscita l'ultima volta al fenomeno Roger Federer nel lontano 2017. L'esordio contro Dzumhur rappresenta dunque il primo, fondamentale passo in questa entusiasmante e ambita caccia al titolo, catalizzando l'attenzione di tutti gli appassionati italiani e non solo.

I protagonisti del tabellone maschile

Tra i principali contendenti al titolo, Alexander Zverev, la testa di serie numero tre, si prepara ad affrontare lo statunitense Martin Damm, con l'ambizione di consolidare la sua crescita dopo l'ottima semifinale raggiunta in California.

Anche Daniil Medvedev, finalista a Indian Wells, farà il suo debutto nel torneo, misurandosi con il giapponese Rei Sakamoto, numero 166 del ranking ATP, reduce da una convincente vittoria contro l'americano Kovacevic. Il ceco Jakub Mensik, detentore del titolo, esordirà invece contro l'australiano Adam Walton, mentre il giovane Ben Shelton si misurerà con il kazako Alexander Shevchenko. Infine, il canadese Felix Auger-Aliassime affronterà l'ostico ungherese Marton Fucsovics, già giustiziere di Musetti a Indian Wells.

Le sfide del tabellone femminile e il doppio azzurro

Nel tabellone femminile, i sedicesimi di finale promettono spettacolo con incontri di alto livello. Aryna Sabalenka sfiderà la statunitense Caty McNally, mentre la kazaka Elena Rybakina sarà attesa dall'ucraina Marta Kostyuk.

Coco Gauff sarà impegnata in un interessante derby contro la connazionale Hailey Baptiste, e la russa Mirra Andreeva affronterà l'insidiosa ceca Marie Bouzkova. L'americana Jessica Pegula recupererà invece il match di secondo turno non disputato ieri contro la britannica Francesca Jones.

Grande attesa anche per il debutto nel doppio femminile della coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, che vantano la testa di serie numero uno del torneo, affronteranno la veterana giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri. La sfida è in programma come secondo match sul Campo 3. L'Italia confida in un percorso brillante per questa coppia accreditata, che rappresenta una delle formazioni più promettenti del circuito.

Il torneo di Miami si conferma così uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione tennistica, con i migliori atleti e le migliori atlete del mondo pronti a contendersi un titolo di grande valore e a regalare emozioni e spettacolo sui campi della Florida.