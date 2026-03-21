Matteo Berrettini ha espresso profonda soddisfazione e rinnovata consapevolezza dopo la sua recente vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Miami. L'azzurro, superando Alexander Bublik, ha sottolineato l'importanza di ritrovare la continuità in campo, elemento chiave per le sue ambizioni nel prestigioso torneo.

Le parole di Berrettini: valore e piacere di giocare

“Conosco il mio valore in campo. So che tipo di giocatore sono. Ho solo bisogno di partite”, ha dichiarato Berrettini, evidenziando con chiarezza la sua esigenza di accumulare ritmo competitivo.

Questa affermazione riflette una profonda fiducia nelle proprie capacità, unita alla consapevolezza che il percorso di recupero passa attraverso il gioco effettivo.

Il tennista ha poi aggiunto, con un tono che rivela il suo ritrovato entusiasmo: “È una bella sensazione, mi rende felice perché mi godo il tempo che passo in campo ed è la cosa più importante per me”. Questa prospettiva, incentrata sul piacere di giocare, è un segnale positivo per il suo futuro e per i tifosi che lo seguono con affetto.

Berrettini ha proseguito la sua riflessione, ripercorrendo idealmente la sua carriera: “Finora ho avuto una carriera incredibile, migliore di quanto avessi mai sognato da bambino, ora è il momento di godermi davvero questo sport”.

Un bilancio che mette in luce i successi passati e la volontà di vivere appieno ogni momento sul campo, specialmente in contesti di grande risonanza come il torneo di Miami.

“Mi piace giocare qui davanti alla gente a Miami. Mi piace semplicemente giocare a tennis quando mi sento così, ed è per questo che è così speciale”, ha concluso, esprimendo un legame particolare con il pubblico e l'atmosfera del torneo, elementi che contribuiscono a rendere ogni match un'esperienza unica e gratificante.

Il successo nel Miami Masters

La vittoria contro Alexander Bublik, che ha garantito a Berrettini l'accesso al terzo turno, si inserisce in un contesto di grande rilevanza. Il Miami Masters è infatti uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP, un appuntamento che attira i migliori talenti del tennis mondiale.

Il superamento di questo ostacolo non solo rilancia le ambizioni dell'azzurro all'interno della competizione, ma rappresenta anche un passo significativo nel suo percorso di rientro ai massimi livelli.

Questo successo è cruciale per Berrettini, che cerca di ritrovare la forma migliore e la costanza necessaria per affrontare le sfide del circuito. Ogni partita disputata e ogni vittoria ottenuta in un torneo di tale calibro contribuiscono a rafforzare la sua fiducia e a consolidare la sua presenza tra i protagonisti del tennis internazionale.