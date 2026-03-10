Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha definito il sistema di qualificazione per il tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La competizione vedrà la partecipazione di 128 arcieri, con una divisione equa tra uomini e donne. Una novità significativa è l'introduzione della specialità del compound, che debutterà con una prova a coppie miste.

Programma gare e contingenti nazionali

Il programma olimpico si articolerà in sei gare: le competizioni individuali maschili e femminili di ricurvo, le prove a squadre maschili e femminili di ricurvo, il mixed team di ricurvo (riservato alle nazioni che avranno ottenuto almeno una quota per genere) e il mixed team di compound.

Ogni nazione potrà schierare un massimo di otto arcieri, suddivisi in quattro per sesso (tre nel ricurvo e uno nel compound). Gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, avranno garantito il contingente massimo.

Percorsi di qualificazione: ricurvo e compound

Nel ricurvo, il numero di squadre per genere sarà ridotto da dodici a otto. I primi tre pass per team saranno assegnati durante i Mondiali del 2027. Altri tre slot saranno distribuiti tramite i Giochi Continentali (europei, asiatici e americani). L'ultimo atto della qualificazione sarà il torneo finale globale, che metterà in palio uno o due slot, a seconda delle eventuali qualificazioni dirette degli Stati Uniti.

Per il compound, la qualificazione si concentrerà esclusivamente sulla prova a coppie miste.

Tre pass saranno assegnati ai Mondiali 2027 a Medellín. Cinque slot saranno destinati ai vincitori dei Giochi Continentali, previsti tra la seconda metà del 2026 e il 2027. Due quote saranno attribuite tramite il ranking mondiale prima del torneo finale di qualificazione olimpica, che assegnerà l'ultimo slot (o gli ultimi due, in caso di riallocazioni legate ai risultati degli USA).

Quote individuali e Universality Places

Per gli atleti non qualificati tramite le squadre, sono previste ulteriori opportunità. I Giochi Continentali assegneranno dieci quote individuali (una maschile e una femminile per ciascuna delle cinque aree continentali). Altri 42 pass individuali (21 per genere) saranno distribuiti tra Mondiali (sei), Giochi Continentali (dodici), tornei continentali di qualificazione (venti) e il torneo finale globale (almeno quattro, con possibili riallocazioni).

Infine, saranno assegnate quattro wild card (due per sesso), note come Universality Places, per garantire la partecipazione di nazioni con minore tradizione nel tiro con l’arco.

Sistema di qualificazione ufficiale

Il sistema di qualificazione, confermato dal CIO e ripreso dalla Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco (World Archery), prevede 128 arcieri (64 uomini e 64 donne). L'introduzione del compound con mixed team e l'innalzamento dei punteggi minimi di qualificazione (MQS) sono elementi chiave. I punteggi minimi sono fissati a 650 per gli uomini e 620 per le donne nel ricurvo (round 70 m), e a 690 per gli uomini e 670 per le donne nel compound (round 50 m, 72 frecce). Gli Stati Uniti, come Paese ospitante, avranno posti garantiti per le squadre di ricurvo e una squadra mista di compound, a condizione di rispettare i requisiti di partecipazione. Sono inoltre previste quote di universality per assicurare la rappresentanza di NOC con delegazioni storicamente più piccole.