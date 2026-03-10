La Nazionale italiana di rugby si prepara alla trasferta in Galles, in programma sabato 14 marzo a Cardiff alle ore 17.40 italiane. Un gruppo di 36 atleti è stato convocato dal CT per il raduno in vista della quinta giornata del Sei Nazioni 2026.

Rientri e novità nel gruppo

Tra le novità più significative figura il ritorno in gruppo di Marco Riccioni, pilone dei Saracens con 36 caps in azzurro, che si è unito regolarmente al lavoro in campo e in palestra insieme ai compagni. Inoltre, è stato invitato al raduno Matteo Canali, seconda linea delle Zebre Parma con due presenze in Nazionale.

Indisponibili e situazione infortuni

Non saranno invece disponibili alcuni giocatori, tra cui Simone Ferrari, uscito al 51′ della partita contro l’Inghilterra per un trauma distorsivo al rachide cervicale. Ferrari tornerà al Benetton per proseguire il percorso di recupero.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Piloni: Danilo Fischetti (Northampton Saints, 62 caps), Muhamed Hasa (Zebre Parma, 7 caps), Marco Riccioni (Saracens, 36 caps), Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 23 caps), Giosuè Zilocchi (Benetton Rugby, 25 caps)

Tallonatori: Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 9 caps), Gianmarco Lucchesi (Toulon, 33 caps), Giacomo Nicotera (Stade Français, 40 caps)

Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 62 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 12 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 71 caps), Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 18 caps)

Terze linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 37 caps), Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 8 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 53 caps), Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente), David Odiase (Zebre Parma, 5 caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 42 caps)

Mediani di mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 24 caps), Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 23 caps), Stephen Varney (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura: Tommaso Allan (Perpignan, 88 caps), Giacomo Da Re (Zebre Parma, 6 caps), Paolo Garbisi (Toulon, 53 caps)

Centri: Giulio Bertaccini (Zebre Parma, 4 caps), Juan Ignacio Brex (Toulon, 51 caps), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 21 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 38 caps), Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi: Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3 caps), Monty Ioane (Lione, 46 caps), Louis Lynagh (Benetton Rugby, 13 caps), Lorenzo Pani (Zebre Parma, 12 caps)

Invitato: Matteo Canali (Zebre Parma, 2 caps)

Indisponibili per infortunio o in fase di recupero: Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 32 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 73 caps), Sebastian Negri (Benetton Rugby, 65 caps), Martin Page‑Relo (Bordeaux, 21 caps), Edoardo Todaro (Northampton Saints, 1 cap), Jacopo Trulla (Zebre Parma, 17 caps), Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 19 caps)

Il raduno in preparazione della sfida

Il raduno è stato ufficialmente avviato in vista dell’ultimo match del torneo, che vedrà l’Italia affrontare il Galles a Cardiff sabato 14 marzo alle ore 17.40 italiane.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv.

Il ritorno di Riccioni e l’inserimento di Canali rappresentano scelte importanti per rafforzare la mischia e la seconda linea in vista di una sfida cruciale per chiudere il Sei Nazioni con una prestazione solida.