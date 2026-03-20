La campionessa di short track, Martina Valcepina, ha ricordato la drammatica caduta ai Campionati Europei di Tilburg. Sui social, l'atleta ha ripercorso i difficili momenti di due mesi prima, quando un grave infortunio nei quarti di finale dei 500 metri le ha impedito di proseguire la stagione e partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Nel suo messaggio, Valcepina ha espresso il profondo dolore fisico ed emotivo: "Due mesi dal giorno più cupo della mia vita… convivo con un dolore sordo e bruciante, un dolore che mi ha cambiata. Due mesi da quel giorno che vorrei cancellare dalla mia esistenza." A corredo, foto della pattinatrice soccorsa in barella e video dell'incidente, ricevendo forte affetto da colleghi, addetti e fan.

L'infortunio che ha infranto il sogno olimpico

L'incidente, ai quarti di finale dei 500 metri a Tilburg, Paesi Bassi, ha visto Valcepina cadere rovinosamente, fratturandosi tibia e perone della gamba destra. Soccorsa in barella, la diagnosi l'ha costretta a rinunciare ai Giochi di Milano Cortina.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha confermato la frattura, rendendo inevitabile il forfait olimpico per Valcepina, privata della gara di casa.

Sostegno e prospettive future

Il racconto di Valcepina ha suscitato vasta solidarietà sportiva. Colleghi e appassionati hanno manifestato vicinanza, lodandone il coraggio. Il recupero si preannuncia lungo, ma la sua determinazione e forza d'animo sono un esempio per lo short track.

Nonostante la delusione per l'assenza ai Giochi, la pattinatrice riceve il sostegno della comunità sportiva, che attende fiduciosa il suo ritorno.