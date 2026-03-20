Domani si accenderanno i riflettori sulla Milano-Sanremo 2026, la prima Classica Monumento della stagione ciclistica. L'attesa è grande per una delle corse più affascinanti, che vedrà un duello stellare tra due dei più grandi campioni: Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Il campione del mondo Pogacar è determinato a sfatare il suo tabù personale con la Classicissima, mentre Van der Poel, già due volte vincitore, si presenta come il favorito d'obbligo secondo le previsioni.

La strategia di UAE Team Emirates

La formazione UAE Team Emirates-XRG ha preparato una squadra di alto livello per supportare Tadej Pogacar.

L'obiettivo è chiaro: imporre un ritmo "impressionante" sulla Cipressa. Isaac del Toro è designato come ultimo uomo per il campione sloveno in questa fase cruciale. La capacità di Mathieu Van der Poel di resistere a questo forcing sarà determinante, poiché il neerlandese potrebbe contare su un vantaggio decisivo sul successivo tratto del Poggio.

Van der Poel favorito, Ganna in agguato

Nonostante la determinazione di Pogacar, le quote indicano Mathieu Van der Poel come il principale favorito. La sua esperienza e le due vittorie precedenti a Sanremo lo rendono un avversario temibile. Tuttavia, Filippo Ganna, con due podi nelle ultime tre edizioni, ha dimostrato di avere le carte in regola per inserirsi nella lotta per la vittoria.

Anche Tom Pidcock, fresco di vittoria alla Milano-Torino, e Wout van Aert sono attesi tra i protagonisti capaci di fare la differenza.

Il precedente della Milano-Sanremo 2025

La Milano-Sanremo 2025 offre un contesto importante per la sfida imminente. In quell'occasione, Tadej Pogacar attaccò sulla Cipressa, con Mathieu Van der Poel e Filippo Ganna a rispondere. Il terzetto stabilì un nuovo record di scalata, superando di venti secondi il primato del 1996. Van der Poel si impose in volata su Ganna e Pogacar, in una delle edizioni più memorabili della Classicissima.