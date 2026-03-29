Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha voluto fare chiarezza su alcune interpretazioni emerse dopo il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Vasseur ha specificato che la gara di Miami non segnerà una svolta improvvisa o l’inizio di un “nuovo campionato” esclusivamente per la scuderia di Maranello, bensì rappresenterà un momento di evoluzione generale per tutte le squadre. Ogni team, infatti, porterà aggiornamenti significativi e lavorerà intensamente sui rispettivi software.

Il manager francese ha evidenziato come il mese di pausa che precede la tappa di Miami sia insolito per la Formula 1.

Nonostante ciò, ha ribadito che la vettura Ferrari è ancora nelle fasi iniziali del suo ciclo di omologazione e che tutte le scuderie stanno spingendo al massimo per migliorare le proprie performance. “Non si tratta di un nuovo campionato solo per noi, ma di un’evoluzione generale della stagione”, ha dichiarato Vasseur, prevedendo un miglioramento generalizzato prima dell’appuntamento americano.

Bilancio sportivo e tecnico dopo Suzuka

Sul fronte sportivo, Vasseur ha definito “bello” lo spettacolo offerto dal GP di Suzuka, caratterizzato da intense battaglie in pista, tutte svoltesi senza contatti. Ha citato in particolare i duelli tra Charles Leclerc e George Russell, e tra Lando Norris, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

Tuttavia, ha anche sottolineato che Hamilton ha registrato un calo di prestazione nella seconda parte della gara, attribuibile all’usura delle gomme e all’utilizzo dell’‘overtake mode’, situazione che ha portato alla formazione di due gruppi distinti in pista. “Quando il distacco aumenta, diventa difficile recuperare”, ha commentato il team principal.

Dal punto di vista tecnico, Vasseur ha ricordato che il miglioramento delle performance non deriva da un’unica area, ma è il risultato di un lavoro sinergico su molteplici fronti. La scuderia sta infatti concentrando gli sforzi su aerodinamica, gestione delle gomme, assetto e altri dettagli specifici. Il deficit di velocità sul rettilineo, ha spiegato, è quasi congelato fino al prossimo step regolamentare.

Ha inoltre invitato a non focalizzarsi su un singolo elemento per non compromettere la competitività complessiva, enfatizzando l’importanza di una visione d’insieme e l’ottimizzazione di parametri cruciali come il giro di preparazione, l’assetto e la gestione gomme.

Prospettive e preparazione per Miami

In vista dei prossimi impegni, Vasseur ha riconosciuto che la Mercedes sembra ancora avere un vantaggio sul giro secco, stimato in circa cinque o sei decimi. Tuttavia, in gara, tale divario si riduce grazie all’effetto scia e all’overtake mode. “L’obiettivo è fare un altro passo in avanti per stare davanti”, ha affermato, confermando che la squadra lavorerà intensamente per prepararsi a Miami, consapevole che tutti i team miglioreranno, ma con l’impegno di farsi trovare pronti e competitivi.

Per il Gran Premio di Miami, Vasseur ha evidenziato la meticolosa preparazione svolta in fabbrica, con un incremento del lavoro al simulatore e nei briefing preparatori. Dopo aver dedicato diversi giorni a Maranello per analizzare i dati raccolti nelle prime gare stagionali, la Ferrari si appresta ad affrontare la tappa in Florida. Questa sarà anche un’occasione speciale per celebrare un anno di proficua collaborazione con il title partner HP.