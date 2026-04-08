Al Quirinale, mercoledì 8 aprile, si è tenuta una significativa cerimonia in cui gli alfieri olimpici e paralimpici italiani hanno riconsegnato il Tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento ha suggellato il profondo legame tra il mondo dello sport e le più alte istituzioni del Paese, evidenziando l'importanza dei valori che lo sport incarna.

La cerimonia, svoltasi alle ore 16.30, ha visto il Capo dello Stato accogliere nel prestigioso Palazzo del Quirinale non solo gli atleti medagliati, ma anche coloro che si sono classificati al quarto posto ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

In questa occasione solenne, gli alfieri hanno restituito le bandiere nazionali, un gesto che si inserisce in una tradizione consolidata che esalta il simbolo tricolore come emblema di unità, impegno e dedizione sportiva.

I protagonisti della cerimonia

Tra gli alfieri che hanno preso parte all'incontro figuravano nomi di spicco dello sport italiano come Arianna Fontana, Federica Brignone, Chiara Mazzel, René De Silvestro, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. La loro presenza ha sottolineato il ruolo di rappresentanza e l'eccellenza raggiunta. All'evento hanno partecipato anche figure chiave del panorama sportivo e istituzionale: il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Segretario Generale del CONI e Capo Missione Carlo Mornati, e il Presidente della FISI Flavio Roda.

La cerimonia ha avuto inizio con l'esecuzione dell'inno nazionale, un momento che ha rafforzato il senso di appartenenza e identità collettiva.

Il valore simbolico della riconsegna

La riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica rappresenta un momento di forte e intrinseco valore simbolico. È il gesto con cui gli atleti, dopo aver rappresentato l'Italia nelle competizioni internazionali, restituiscono il vessillo che li ha accompagnati durante l'intera manifestazione sportiva. Questo atto sottolinea non solo il profondo senso di appartenenza alla nazione, ma anche la grande responsabilità che deriva dal rappresentare il Paese sui palcoscenici mondiali. La presenza congiunta delle massime autorità sportive e istituzionali ha conferito ulteriore solennità all'evento, ribadendo con forza il ruolo fondamentale dello sport come veicolo primario di valori civili e sociali, capaci di unire e ispirare l'intera comunità.

Riconoscimento dell'impegno sportivo

L'invito al Quirinale è stato esteso non solo ai medagliati, ma anche agli atleti che si sono classificati al quarto posto, una scelta che riflette la volontà di riconoscere e valorizzare l'impegno e la dedizione di chi si è avvicinato al podio con grande determinazione. Questa inclusione evidenzia l'importanza di celebrare non solo la vittoria, ma anche lo sforzo e la tenacia. L'evento ha proseguito una tradizione inaugurata in occasione dei Giochi di Parigi 2024, consolidando ulteriormente il legame speciale e significativo tra le grandi manifestazioni sportive e la Presidenza della Repubblica, sottolineando come lo sport sia un pilastro fondamentale della cultura e dell'identità italiana.