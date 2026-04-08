Una giornata intensa ha visto Sofia Goggia protagonista al Quirinale. La campionessa di sci ha partecipato alla cerimonia di restituzione della bandiera dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, evento che ha segnato la conclusione simbolica dell'impegno olimpico italiano. Al termine, Goggia ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, condividendo un momento di empatia e riconoscimento. L'atleta ha poi raccontato i dettagli del colloquio, svelando il sostegno e l'attenzione del Capo dello Stato.

Le parole di Sofia Goggia

“È sempre un grande piacere poter parlare con Mattarella”, ha dichiarato Sofia Goggia.

La sciatrice ha rivelato il contenuto del dialogo, evidenziando la sensibilità del Presidente: “Ha espresso il suo dispiacere per il Super-G alle Olimpiadi, ma mi ha fatto anche i complimenti per come mi sono riscattata in Coppa del Mondo”. Queste parole sottolineano la vicinanza del Presidente allo sport e il suo apprezzamento per la resilienza e la determinazione dell'atleta dopo una gara sfortunata, riconoscendo il valore umano e sportivo del percorso.

La cerimonia al Quirinale e il bilancio dell'atleta

L'incontro tra la campionessa e il Presidente Mattarella si è svolto in un contesto di solennità, al termine della cerimonia di restituzione della bandiera. Questo rito istituzionale, ospitato al Quirinale, rappresenta il culmine simbolico dell'esperienza olimpica italiana.

Sofia Goggia ha approfittato del momento per un confronto personale con il Capo dello Stato, offrendo un bilancio intimo della sua partecipazione ai Giochi Olimpici. Un bilancio che ha incluso la delusione per l'uscita nel Super-G, ma anche l'orgoglio per la successiva ripresa in Coppa del Mondo, dimostrando una capacità di reazione ammirevole.

Il Presidente Mattarella e la sua vicinanza allo sport

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha costantemente manifestato una sincera vicinanza al mondo dello sport italiano e ai suoi atleti. La sua presenza e il suo sostegno sono stati evidenti in diverse occasioni. Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ad esempio, il Presidente era presente a Cortina per assistere personalmente al Super-G femminile.

In quell'occasione, ha condiviso la gioia per il successo di Federica Brignone e, al contempo, ha espresso rammarico per l'uscita di Sofia Goggia dalla competizione, a testimonianza di una partecipazione emotiva e genuina.

Questa attenzione non si è limitata agli eventi in pista. Il Presidente Mattarella ha incontrato Goggia a Cortina e ha dimostrato sollecitudine telefonando ad Arianna Fontana per congratularsi per la medaglia d’oro nella staffetta mista di short-track. Questi gesti concreti evidenziano un'attenzione costante e un sostegno tangibile verso gli atleti azzurri, riconoscendo il loro impegno e i loro successi come patrimonio nazionale.