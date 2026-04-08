La Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera, ha annunciato il rinvio della sua tappa inaugurale a Doha. L'evento, previsto per l’otto maggio a Doha (Qatar), è stato posticipato a causa della complessa situazione geopolitica che interessa il Medio Oriente. La decisione è stata presa "nell’interesse della sicurezza degli atleti e degli spettatori", come si legge nel comunicato ufficiale.

Il meeting di Doha potrebbe essere recuperato il diciannove giugno, se le condizioni nell’area miglioreranno. In caso contrario, gli organizzatori valuteranno la cancellazione definitiva della tappa.

La nota è stata diffusa poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti, Iran e Israele per le prossime due settimane, ma la situazione generale resta incerta e non consente lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il calendario rivisto della Diamond League

Con il posticipo della gara in Qatar, la Diamond League prenderà ufficialmente il via il sedici maggio a Shanghai. Il circuito proseguirà poi in Cina con la tappa di Xiamen il ventitré maggio. Successivamente, gli atleti si sposteranno a Rabat, in Marocco, per la serata del trentuno maggio. Il tour europeo inizierà con il prestigioso Golden Gala di Roma, in programma il quattro giugno allo Stadio Olimpico. Seguiranno i meeting di Stoccolma, Svezia, il sette giugno, e Oslo, Norvegia, il dieci giugno.

La finestra temporale per l’eventuale recupero della tappa di Doha è stata individuata prima degli appuntamenti di Parigi, il ventotto giugno, ed Eugene, il quattro luglio.

Doha: sede e condizioni per il recupero

Se il meeting di Doha verrà recuperato, si svolgerà il diciannove giugno presso il Khalifa International Stadium. Questa scelta è motivata dalla presenza di un impianto di regolazione della temperatura, considerato un fattore cruciale dato che a giugno le temperature nella capitale qatariota sono elevate. Il rinvio della tappa di Diamond League si inserisce in un contesto più ampio di eventi sportivi in Qatar che hanno subito modifiche a causa della situazione regionale. In precedenza, anche il Gran Premio di MotoGP e la tappa inaugurale del Campionato Mondiale Endurance (WEC) erano stati posticipati, mentre la partita di calcio della “Finalissima” tra Spagna e Argentina è stata cancellata.