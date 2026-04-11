Massimiliano Allegri ha commentato con franchezza la sconfitta del Milan contro l’Udinese, attribuendo il momento negativo della squadra a un “momento no” e negando che il cambio di modulo sia la causa delle difficoltà. Il tecnico ha sottolineato l’urgenza di ritrovare ordine e lucidità per gli obiettivi stagionali.

Le dichiarazioni di Allegri

“Il cambio di modulo non c'entra assolutamente niente. È un momento no della squadra. Abbiamo perso tre delle ultime quattro partite. Nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. Non va bene.

Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone per far gol e non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo difeso in maniera disordinata perché eravamo troppo frettolosi. Bisogna tornare ad essere ordinati e lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per tornare in Champions”.

Riconoscendo il disappunto dei tifosi, Allegri ha aggiunto: “Quando vinci sei bravo, quando perdi non lo sei. Giusto che oggi ci abbiano fischiato, la squadra non è che non si è impegnata. Nulla da dire per l'impegno profuso dai ragazzi, l'unica cosa da fare in questi momenti è il lavoro che serve per preparare bene la partita di Verona con totale serenità. Soprattutto, questa sconfitta va vista come un’opportunità per far meglio nella prossima partita”.

Obiettivi e prospettive

Le parole del tecnico del Milan evidenziano la priorità: recuperare organizzazione e chiarezza nel gioco. Nonostante l'impegno, la mancanza di concretezza in attacco e una difesa frettolosa hanno compromesso i risultati. Allegri ha ribadito l’importanza del lavoro e della serenità in vista del Verona, per la qualificazione alla Champions League.

Il quadro generale

Questa analisi si allinea a precedenti riflessioni. Dopo la sconfitta contro il Napoli, Allegri aveva già parlato di “addio” allo scudetto e della necessità di “guardarsi dietro”, focalizzandosi sulla Champions League. Aveva evidenziato la perdita di precisione offensiva e la conseguente vulnerabilità. La ricerca di maggiore efficacia e di una mentalità vincente è costante per superare il “momento no”.