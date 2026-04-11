La finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'incontro promette di rompere un equilibrio statistico, con in palio non solo il titolo, ma anche il primo posto nel ranking mondiale ATP, interrompendo la parità che li lega in diverse statistiche chiave.

Entrambi i tennisti hanno trascorso 66 settimane in vetta alla classifica ATP e hanno conquistato 26 titoli nel circuito maggiore. La vittoria a Montecarlo assegnerà il 27° trofeo e il primato solitario in queste graduatorie. Negli scontri diretti, Sinner e Alcaraz hanno totalizzato esattamente 1.651 punti a testa, un equilibrio raro nonostante Alcaraz sia in vantaggio 10-6 nel bilancio complessivo degli incontri (sarà il diciassettesimo confronto).

La distribuzione dei titoli vinti per categoria presenta differenze, ma il totale resta identico.

Un percorso identico verso la finale

La simmetria tra i due campioni si estende al loro cammino verso la finale nel Principato. Sia Sinner che Alcaraz hanno impiegato lo stesso tempo per raggiungere l'atto conclusivo: 5 ore e 59 minuti. Questo dato, che rimarrà invariato, sottolinea ulteriormente la parità tra i due protagonisti, che hanno sfiorato le sei ore di gioco complessive nei quattro match disputati.

Le voci dei protagonisti

Carlos Alcaraz, detentore del titolo, ha definito la finale un "palcoscenico sognato", motivato a lottare per il suo secondo titolo a Montecarlo contro il primo di Sinner, con il numero uno in palio.

Jannik Sinner, dal canto suo, ha espresso grande voglia di affrontare Carlos, considerandola una "grande prova" prima del Roland Garros e sottolineando di non avere "nulla da perdere" avendo già raggiunto la finale.

Entrambi i giocatori arrivano in finale in grande forma: Sinner vanta 16 vittorie consecutive in stagione e Alcaraz dimostra un dominio impressionante sulla terra battuta. La finale di Montecarlo si preannuncia come un evento imperdibile, destinato a scrivere una nuova pagina nella storia di questa avvincente rivalità tra giovani campioni.