Giovedì 16 aprile, il tennis italiano sarà protagonista agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Lorenzo Musetti scenderà in campo per affrontare il francese Corentin Moutet in un match che si preannuncia avvincente. L’incontro, valido per il Barcelona Open Banc Sabadell, si disputerà sul prestigioso campo del Real Club de Tenis Barcelona.

L’appuntamento per gli appassionati è fissato come terzo match della giornata, con inizio previsto non prima delle ore 16.00. Prima della sfida tra Musetti e Moutet, il programma prevede il doppio Rincon/Roca Batalla–Krajlcek/Mektic e il singolare Sonego–Rublev, garantendo una giornata ricca di grande tennis.

Musetti contro Moutet: stato di forma e precedenti

Il tennista toscano, numero nove del mondo, arriva a questo appuntamento forte del successo all’esordio contro Martin Landaluce. Anche il suo avversario, Corentin Moutet, ha dimostrato un’ottima condizione superando in due set il peruviano Ignacio Buse nel turno precedente.

I precedenti diretti tra i due sorridono a Lorenzo Musetti, che conduce per 2-0. Lo scorso anno, l’italiano si è imposto per 6-2, 6-2 agli ottavi di Buenos Aires e, successivamente, con il punteggio di 6-3, 6-4 nei quarti di Vienna, dimostrando superiorità negli scontri diretti.

Dove seguire l’incontro: TV e streaming

Per non perdere la sfida tra Musetti e Moutet, la diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Uno (canale 201, con copertura fino alle ore 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211). Il canale specifico per la trasmissione verrà comunicato in mattinata.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale dettagliata dell’intero match, permettendo di seguire ogni evoluzione della partita.

Il Barcelona Open Banc Sabadell: il contesto del torneo

Il Barcelona Open Banc Sabadell è un prestigioso torneo del circuito ATP Tour 500 e si svolge interamente sulla superficie in terra battuta. L'evento è ospitato dal Real Club de Tenis Barcelona e ha luogo dal 13 al 19 aprile 2026. Lorenzo Musetti è stato designato come testa di serie numero cinque nel tabellone del singolare maschile.