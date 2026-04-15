Angelina Melnikova, attuale campionessa del mondo di ginnastica artistica e figura di spicco della nazionale russa, si è raccontata in una recente intervista, svelando i suoi sogni olimpici e i dettagli della sua nuova avventura in Italia. Dopo aver conquistato l’oro olimpico a squadre a Tokyo, Melnikova è ora protagonista anche nel campionato italiano di Serie A, dove gareggia con la Libertas Vercelli.

La ginnasta, giunta al gruppo della Libertas come prestito straniero, ha condiviso le emozioni legate alla preparazione per il grande obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles.

"Il mio sogno è tornare a competere ai Giochi e dare il massimo per la mia squadra", ha dichiarato Melnikova, evidenziando come la determinazione e il lavoro quotidiano siano essenziali per raggiungere nuovi traguardi.

Un Palmarès Prestigioso e la Sfida Italiana

Melnikova, classe 2000, vanta un palmarès di assoluto prestigio: medaglia d'oro olimpica a squadre a Tokyo 2020, bronzo nel concorso generale individuale e nel corpo libero. Ha inoltre conquistato numerose medaglie mondiali ed europee. Ha partecipato con la squadra russa anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove ha ottenuto l’argento a squadre. Nel 2021 e nel 2025 si è laureata campionessa del mondo nel concorso generale, mentre nel 2025 ha vinto anche il titolo mondiale nel volteggio.

Il suo arrivo alla Libertas Vercelli, squadra campione d’Italia in carica, rappresenta un valore aggiunto per un gruppo già ricco di talento.

La squadra, guidata dal capo allenatore Federica Gatti, si prepara a difendere il titolo italiano nella Serie A1 2026, con tappe previste a Modena, Biella, Terni e la Final Eight a Bergamo. Melnikova si è detta entusiasta di questa nuova esperienza: "Gareggiare in Italia è una grande opportunità, sia dal punto di vista sportivo che personale. Ho trovato un ambiente accogliente e stimolante".

Vita Quotidiana e Passioni Oltre la Ginnastica

Nell’intervista, Melnikova ha raccontato anche alcuni aspetti più personali della sua vita in Italia, inclusa la scoperta di alcune specialità gastronomiche locali che l’hanno conquistata.

"Adoro la cucina italiana, è una delle cose che più mi piacciono di questa esperienza", ha confidato la ginnasta, mostrando un lato più leggero e autentico rispetto all’immagine della campionessa sempre concentrata sugli obiettivi sportivi.

La presenza di Melnikova nel campionato italiano non solo offre un’opportunità di crescita per la Libertas Vercelli, ma anche per il movimento della ginnastica artistica nazionale di confrontarsi con una delle atlete più forti del panorama internazionale. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e di sfide, con la campionessa russa pronta a lasciare il segno anche sui palcoscenici italiani.

La Libertas Vercelli e il Campionato di Serie A1

La Libertas Ginnastica Vercelli, società storica e plurititolata, ha conquistato il titolo italiano femminile nel 2025, aggiungendo un nuovo capitolo alla propria storia dopo i successi maschili degli anni passati.

La squadra, composta da atlete di spicco come Giulia Perotti, Artemisia Iorfino, Margherita Casalino, Thelma Lapalombella, Elena Ferrari, Martina Borsoi e Beatrice Vialardi, si presenta ai nastri di partenza della Serie A1 2026 con grandi ambizioni. La presentazione ufficiale della squadra è prevista per il 6 febbraio presso la palestra di via Viviani, alla presenza delle istituzioni locali e dello staff tecnico.