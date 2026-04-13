Lorenzo Musetti torna protagonista sui campi di Barcellona, con l'obiettivo di trovare il riscatto e ritrovare il suo miglior tennis. Il tennista toscano, attualmente numero nove della classifica ATP, affronta Martin Landaluce, giovane madrileno che rappresenta una delle principali speranze del tennis spagnolo, ma che non ha ancora pienamente mantenuto le aspettative riposte su di lui dopo i successi giovanili.

Musetti arriva a questo importante appuntamento dopo un periodo particolarmente complicato, segnato da un infortunio che gli ha impedito di disputare una possibile semifinale agli Australian Open e, di conseguenza, di raggiungere la terza posizione mondiale.

Dopo il recupero fisico, il toscano non è riuscito a imporsi nei due match successivi: a Miami, la prestazione contro Marton Fucsovics è stata decisamente sottotono, mentre a Montecarlo ha mostrato segnali di crescita, pur venendo eliminato da Valentin Vacherot, protagonista di una delle migliori settimane della sua carriera.

Landaluce: tra promesse giovanili e sfide professionali

Martin Landaluce, ventenne di Madrid, si era imposto all’attenzione internazionale vincendo gli US Open juniores nel 2022. Considerato un prospetto di grande valore, ha però incontrato diverse difficoltà nel passaggio al circuito professionistico, in particolare nel circuito Challenger. Recentemente, tuttavia, ha raggiunto i quarti di finale a Miami partendo dalle qualificazioni, un risultato significativo che lo ha portato vicino alla top 100 mondiale, attestandosi attualmente alla posizione 101 ATP.

Landaluce si è distinto anche a Monza, dove è stato fermato in semifinale da Raphael Collignon. Il suo percorso a Barcellona lo ha già visto protagonista in passato: nel 2024 aveva ricevuto una wild card, ma era stato eliminato al primo turno delle qualificazioni da Nick Hardt; nel 2025, invece, era stato battuto da Gabriel Diallo, che poi avrebbe raggiunto i quarti a Madrid pochi giorni dopo.

Per Musetti, il match contro Landaluce rappresenta un’occasione cruciale non tanto per la classifica, quanto per ritrovare ritmo e fiducia, elementi fondamentali per tornare ai livelli che gli hanno permesso di entrare nella top ten mondiale. In caso di vittoria, il toscano potrebbe affrontare Corentin Moutet, un avversario sempre insidioso e capace di mettere in difficoltà anche i migliori.

Il contesto del torneo e il sorteggio

Il sorteggio del tabellone principale del prestigioso torneo di Barcellona ha riservato a Musetti, in qualità di seconda testa di serie, un debutto proprio contro Landaluce. La manifestazione, che si disputa sui campi in terra battuta del Real Club de Tenis di Barcellona, vede la presenza di molti dei migliori tennisti del circuito internazionale. Tra le novità di questa edizione, spicca la direzione sportiva affidata a Tommy Robredo, subentrato a David Ferrer. Il torneo si distingue per la sua tradizione e l’ospitalità, come sottolineato dallo stesso Robredo: "Vogliamo che i giocatori si sentano come a casa". La manifestazione prevede inoltre una sessione serale molto attesa, con i principali incontri programmati sulla suggestiva pista Rafa Nadal.

Il cammino di Musetti nel torneo potrebbe incrociare quello di altri grandi nomi, ma il primo ostacolo è rappresentato da Landaluce, determinato a sfruttare l’occasione per confermare il proprio valore davanti al pubblico di casa. L’incontro si preannuncia quindi come un banco di prova significativo sia per il tennista toscano sia per il giovane spagnolo, entrambi alla ricerca di una svolta nella loro stagione.