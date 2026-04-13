La prima giornata dell’ATP 500 di Barcellona si è conclusa con un evento inatteso: Jack Draper, il tennista britannico, è stato costretto al ritiro durante il suo match di primo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Draper, al suo rientro dopo l’eliminazione dal Miami Open, aveva iniziato la partita in modo promettente, aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 6-3. Tuttavia, nel corso dell’incontro, il suo movimento è apparso visibilmente compromesso a causa di un problema al ginocchio destro.

Un fisioterapista è intervenuto per applicare una fasciatura sotto il ginocchio tra il secondo e il terzo set.

Nonostante il tentativo di proseguire, Draper ha ceduto il secondo set per 6-3 e si è ritrovato in svantaggio per 4-1 nel set decisivo, optando infine per il ritiro. Questo rappresenta solo il suo quarto torneo disputato dopo il lungo stop causato da un infortunio al braccio sinistro, che lo aveva tenuto lontano dai campi dopo gli US Open dello scorso anno.

Etcheverry avanza, Norrie e Jodar superano il turno

Grazie al ritiro di Draper, Tomas Martin Etcheverry accede al secondo turno del torneo. Qui affronterà il portoghese Nuno Borges, che ha conquistato la vittoria per 6-3 6-4 contro il francese Adrian Mannarino. Nella parte alta del tabellone, il serbo Hamad Medjedovic ha superato l’argentino Marco Trungelliti con un punteggio di 7-5 6-4.

Nella parte bassa, invece, Cameron Norrie ha prevalso su Stan Wawrinka in una sfida combattutissima durata oltre due ore e mezza, chiudendo l’incontro 6-4 6-7(5) 6-4.

Tra gli altri risultati di rilievo, l’americano Ethan Quinn ha vinto il derby contro Reilly Opelka, mentre lo spagnolo Rafael Jodar ha dominato l’incontro iberico con Jaume Munar, imponendosi con un netto 6-1 6-2. Inoltre, Corentin Moutet ha superato il peruviano Ignacio Buse con un doppio 6-4. Moutet sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti, qualora il tennista toscano dovesse battere lo spagnolo Martin Landaluce.

Il percorso di Draper e le prospettive future

Il nuovo infortunio di Jack Draper rappresenta un ulteriore ostacolo in una stagione già segnata da problemi fisici.

Dopo il lungo stop per il braccio sinistro, ora è il ginocchio destro a preoccupare il britannico. Draper, che aveva già dovuto interrompere la sua corsa agli US Open, era tornato in campo solo di recente e Barcellona era il suo primo torneo dopo l’esperienza a Miami. È previsto che il suo ritorno alle competizioni avvenga al Madrid Open, un torneo Masters 1000, a partire dal 22 aprile.

Per Tomas Martin Etcheverry, la vittoria ottenuta per ritiro dell’avversario gli consente di proseguire il suo cammino sulla terra rossa catalana, dove affronterà Nuno Borges nel prossimo turno. Il prestigioso torneo di Barcellona si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della stagione su terra battuta, con numerosi protagonisti pronti a sfidarsi nei prossimi giorni per la conquista del titolo.