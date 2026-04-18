Un trionfo di riscatto per Benedetta Pilato, che ha conquistato i 50 metri rana ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione. Dopo la delusione nei 100 metri, la nuotatrice pugliese ha centrato l'obiettivo: titolo nazionale e qualificazione agli Europei 2026 di Parigi.

Nella finale, Pilato ha mostrato una partenza decisa e un'ottima efficacia. Nonostante un lieve calo nella seconda parte, la classe 2005 ha mantenuto il vantaggio, toccando la piastra in 30”13. Ha preceduto di sette centesimi Anita Bottazzo (30”20), con Lisa Angiolini terza (30”61).

Per Angiolini, gli Assoluti sono stati comunque positivi, soprattutto nei 100 e 200 rana.

Doppia qualificazione azzurra per Parigi

I risultati cronometrici hanno determinato una doppia qualificazione per l'Italia nei 50 metri rana. Benedetta Pilato si è qualificata grazie alla vittoria, mentre Anita Bottazzo ha ottenuto il pass nuotando al di sotto del tempo limite richiesto di 30”40. L'Italia potrà così contare su due atlete di punta a Parigi, con l'obiettivo di vederle al massimo della condizione.

Il crono di 30”13 colloca Pilato al terzo posto del ranking mondiale stagionale, dietro alle cinesi Tang Qianting (29”44) e Yang Chang (30”11). Un risultato che conferma la sua competitività internazionale e rilancia le ambizioni per i prossimi appuntamenti continentali.

Il contesto degli Assoluti di Riccione

La giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, sabato 18 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione, ha visto le eliminatorie mattutine e le finali pomeridiane dei 50 rana femminili, trasmesse in diretta TV dalle 18:00. L'evento è stato un banco di prova cruciale per le atlete in vista degli impegni internazionali, confermando la qualità del nuoto italiano nella rana.