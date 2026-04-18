La Pro Recco ha consolidato la sua leadership nella ventiduesima giornata della Serie A1 maschile di pallanuoto, conquistando una vittoria fondamentale nel big match contro il Savona. Imponendosi per 19-16 in trasferta nel derby ligure, la squadra ha mantenuto il suo percorso a punteggio pieno. Parallelamente, il Brescia ha dimostrato la sua forza travolgendo l’Olympic Roma con un netto 17-4, confermando la sua posizione di inseguitrice. La corsa al quarto posto si è riaccesa con il Quinto che ha superato il Posillipo ai rigori per 13-11, dopo un pareggio 9-9 nei tempi regolamentari.

Anche il Trieste ha ottenuto un successo di misura, battendo l’Ortigia per 12-11 in trasferta.

Nella delicata zona salvezza, la Roma Vis Nova ha compiuto un passo decisivo, issandosi al nono posto. Questa posizione è cruciale poiché garantisce la permanenza diretta in Serie A1, evitando i temuti play-out. Il risultato è arrivato grazie a un convincente 24-14 contro il Salerno. Contemporaneamente, il Telimar ha ottenuto una vittoria importante per 21-14 contro il De Akker Team, riuscendo a scavalcare sia i campani che gli aretusei nella zona play-out.

Risultati della 22ª giornata

La ventiduesima giornata di campionato si è svolta tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, registrando i seguenti esiti:

Florentia – Napoli : 7-11

: 7-11 De Akker Team – Telimar : 14-21

: 14-21 Savona – Pro Recco : 16-19

: 16-19 Ortigia – Trieste : 11-12

: 11-12 Quinto – Posillipo : 13-11 dtr (9-9)

: 13-11 dtr (9-9) Olympic Roma – Brescia : 4-17

: 4-17 Roma Vis Nova – Salerno: 24-14

Classifica aggiornata

Dopo i risultati della giornata, la classifica aggiornata vede la Pro Recco saldamente al comando con 66 punti.

Al secondo posto si conferma il Brescia con 63 punti, mentre il Savona mantiene la terza posizione a quota 54. La lotta per il quarto posto è guidata dal Posillipo con 39 punti, tallonato dal Trieste a 36. Seguono il De Akker Team con 32 punti, il Quinto* a 30 e il Napoli* con 27. Nella parte bassa della classifica troviamo la Roma Vis Nova (26), l'Olympic Roma (23), il Telimar (20), il Salerno (18), l'Ortigia (18) e la Florentia (7). Le squadre contrassegnate con l'asterisco (*) hanno disputato una partita in meno.

Scenario di campionato

Il trionfo della Pro Recco a Savona non solo ribadisce la sua leadership incontrastata nel campionato, ma evidenzia anche la sua capacità di prevalere in trasferta in incontri di alta difficoltà.

Il Brescia, nonostante la vittoria, mantiene una pressione costante sulla capolista, grazie alla sua netta affermazione sull'Olympic Roma. La competizione per il quarto posto si intensifica, con Posillipo, Quinto e Trieste impegnate in una serrata bagarre. Sul fronte della salvezza, la Roma Vis Nova ha compiuto un passo decisivo verso la permanenza diretta nella massima serie, mentre il Telimar ha guadagnato posizioni importanti nella zona play-out, rendendo la lotta per evitare la retrocessione ancora più avvincente.