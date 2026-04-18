Il Rugby Viadana 1970 ha centrato un’impresa cruciale sul campo delle Fiamme Oro Rugby al “Gamboni” di Roma, nel corso della diciassettesima giornata della Serie A Élite. Questa vittoria non solo ha garantito ai lombardi la qualificazione matematica ai playoff, ma ha anche segnato l’eliminazione definitiva delle Fiamme Oro dalla corsa per il titolo. Con questo risultato di grande peso, il quadro delle quattro semifinaliste del campionato è ora completo, delineando le squadre che si contenderanno il massimo alloro nazionale.

Viadana: cinismo e maturità ribaltano la sfida

La partita si è rivelata estremamente combattuta e fisica, ma il Viadana ha saputo dimostrare grande cinismo e maturità, riuscendo a ribaltare il risultato nella ripresa. I lombardi hanno sapientemente sfruttato la superiorità numerica nel momento chiave dell’incontro, trasformando una sfida durissima in un successo esterno che vale molto più di semplici punti in classifica. È la conferma definitiva di un posto tra le grandi protagoniste del campionato, un traguardo raggiunto con merito e determinazione.

Le altre partite: emozioni, domini e primato

La diciassettesima giornata ha regalato intense emozioni anche sugli altri campi della Serie A Élite.

A Mogliano, il Mogliano Veneto Rugby ha firmato una rimonta palpitante contro i Rangers Vicenza, imponendosi per 36-32 al termine di un’altalena di emozioni. Dopo un primo tempo in salita, i padroni di casa hanno cambiato marcia nella ripresa, trovando nel finale il guizzo decisivo di Dal Zilio per chiudere una gara spettacolare. A Biella, invece, il Rugby Rovigo Delta ha dominato senza appello, travolgendo i piemontesi con un netto 66-14, grazie a una prova di forza costruita già nei primi quaranta minuti di gioco. Completa il quadro il confronto d’alta quota di Padova, dove il Valorugby Emilia ha difeso con successo il primato in classifica, espugnando il campo del Petrarca Rugby per 14-13.

Gli emiliani hanno costruito il loro successo nel primo tempo, grazie alla superiorità del pacchetto di mischia, e hanno poi saputo resistere al ritorno dei padroni di casa nella ripresa, dimostrando solidità e personalità da vera capolista.

Classifica e semifinaliste: il quadro completo

Con i verdetti di questa diciassettesima giornata, il quadro delle semifinaliste è ora ufficialmente definito. Le squadre che si contenderanno il titolo sono: Valorugby Emilia, Femi-CZ Rovigo, Petrarca Rugby e Rugby Viadana 1970. La classifica aggiornata vede il Valorugby Emilia saldamente al comando con 60 punti. Seguono il Femi-CZ Rovigo a 57 punti, il Petrarca a 56 e il Rugby Viadana 1970 a 54. Le Fiamme Oro Rugby, con i loro 45 punti, si trovano definitivamente fuori dalla zona playoff, chiudendo la loro corsa al titolo in questa fase del campionato.