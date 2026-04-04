La Fiorentina ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, espugnando il Bentegodi con una vittoria di misura per 1-0 contro il Verona. Il match, caratterizzato da un'intensa battaglia sul campo, è stato deciso da un gol di Fagioli al trentasettesimo minuto della ripresa, un momento chiave che ha sbloccato la gara dopo un lungo assedio scaligero. La prestazione superlativa del portiere De Gea, autore di parate decisive, è stata altrettanto cruciale per il successo viola.

Il momento decisivo della partita si è verificato quando Fagioli, su quello che è stato il primo tiro in porta per la squadra viola, ha trovato la rete al trentasettesimo minuto del secondo tempo.

Questa singola azione ha capovolto le sorti di un incontro in cui il Verona aveva dominato per lunghi tratti, cercando insistentemente la via del gol. Tuttavia, ogni tentativo dei padroni di casa è stato vanificato dalle straordinarie capacità di De Gea, che ha mantenuto inviolata la porta della Fiorentina con interventi di altissimo livello. Il gol di Fagioli, considerato il migliore in campo per la sua prestazione e per la rete decisiva, è stato il culmine di un contropiede ben orchestrato, iniziato da Gudmundsson e proseguito con efficacia da Harrison, per poi essere finalizzato con precisione dal regista viola.

La vittoria al Bentegodi rappresenta un passo significativo per la Fiorentina, che guadagna terreno prezioso nella sua rincorsa alla salvezza.

Questi tre punti in trasferta non solo migliorano la posizione in classifica, ma infondono anche nuova fiducia nell'ambiente viola in un momento cruciale del campionato. Il successo è frutto di una combinazione di determinazione difensiva e cinismo offensivo, elementi indispensabili per affrontare le sfide della zona calda. Il Verona, nonostante abbia attaccato per tutta la partita, ha dovuto fare i conti con un De Gea in stato di grazia, che si è reso protagonista di interventi decisivi su conclusioni di Bernede, Orban e Oyegoke, dimostrando una sicurezza e una reattività eccezionali.

Nel finale di gara, la tensione è salita, portando all'espulsione di due giocatori: Gudmundsson della Fiorentina e Suslov del Verona, entrambi allontanati dal campo per reciproche scorrettezze.

Nonostante l'inferiorità numerica nel finale, la Fiorentina è riuscita a difendere il vantaggio, portando a casa la sua quarta vittoria in trasferta nelle ultime sei partite. Questo risultato permette ai viola di portarsi a cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, un margine importante ma che richiede comunque massima attenzione. La prossima sfida contro la Lazio vedrà però la Fiorentina priva di Fagioli, che sarà squalificato a causa di un'ammonizione ricevuta durante il match.