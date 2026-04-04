L'Italia ha brillato nella baia di Palma di Maiorca, conquistando ben tre podi alla cinquantacinquesima edizione del Trofeo Princesa Sofía di vela, l'evento inaugurale del Sailing Grand Slam. Un bilancio di prestigio per gli azzurri, che hanno visto Riccardo Pianosi e Marta Maggetti aggiudicarsi il secondo posto nelle rispettive classi, mentre Nicolò Renna ha completato il terzetto di successi con un eccellente terzo posto nell'iQFOiL maschile.

Nel Formula Kite maschile, il ventunenne Riccardo Pianosi, già campione mondiale ed europeo in carica, ha confermato il suo status di protagonista assoluto.

Dopo aver mantenuto la seconda posizione nelle opening series, Pianosi si è arreso in finale unicamente al singaporiano Maximilian Maeder, che ha saputo difendere il primato ottenuto nelle eliminatorie. Il podio è stato completato dall'austriaco Valentin Bontus, classificatosi terzo.

Maggetti d'argento nell'iQFOiL femminile, Renna di bronzo in quello maschile

Nell’iQFOiL femminile, la trentenne cagliaritana Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica, ha confermato il piazzamento delle regate preliminari, conquistando la piazza d’onore. In finale, Maggetti è stata superata solo dall’israeliana Tamar Steinberg, mentre la norvegese Maya Gysler si è aggiudicata il terzo posto. La quindicenne Medea Falcioni ha concluso la sua gara nei quarti di finale, chiudendo nona assoluta.

Anche nell’iQFOiL maschile, l'Italia ha festeggiato un podio con Nicolò Renna. Il ventiquattrenne trentino ha migliorato il quarto posto delle regate preliminari, superando brillantemente le semifinali. In finale, Renna si è dovuto inchinare al francese Nicolas Goyard, primo, e allo statunitense Noah Lyons, secondo, conquistando così il gradino più basso del podio. Federico Alan Pilloni è uscito nei quarti di finale, terminando decimo.

Altri risultati azzurri e il potenziale per il futuro

Nonostante i podi, altri equipaggi italiani hanno mostrato buone prestazioni. Nel 470 misto, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno chiuso al quinto posto, mentre nel 49er maschile Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni si sono piazzati al decimo posto.

Il bilancio complessivo della spedizione italiana è indubbiamente positivo, confermando la competitività degli azzurri nelle principali classi olimpiche.

Le prestazioni degli atleti italiani sono state costanti durante l'intera competizione. Nelle fasi preliminari, Riccardo Pianosi aveva guidato la classifica generale del Formula Kite, e Marta Maggetti si trovava a soli due punti dalla vetta nell’iQFOiL femminile. Anche nel 470 misto, due equipaggi italiani avevano dimostrato grande potenziale, posizionandosi tra i primi quattro prima delle regate conclusive. Le condizioni di vento forte hanno talvolta condizionato il programma di alcune classi, ma l’Italia ha saputo sfruttare al meglio le opportunità, consolidando le proprie posizioni in vista delle future Medal Series e puntando a ulteriori successi nelle prossime tappe internazionali.