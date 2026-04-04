La 110ª edizione del Giro delle Fiandre, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico internazionale, si terrà domenica 5 aprile 2026. La corsa prenderà il via da Anversa per concludersi a Oudenaarde, dopo aver coperto un percorso impegnativo di 278,2 chilometri, caratterizzato da sedici celebri muri che metteranno alla prova i corridori. Alla partenza sono attese venticinque squadre, per un totale di centosettantacinque atleti pronti a sfidarsi in questa classica monumento.

Per gli appassionati italiani, l'edizione di quest'anno segna un cambiamento significativo: non sarà infatti possibile seguire la gara in diretta televisiva in chiaro sulla Rai, né è prevista alcuna differita.

La mancanza di una copertura televisiva tradizionale rappresenta una novità per molti spettatori, che dovranno orientarsi verso altre soluzioni per non perdere l'evento. La partenza ufficiale della gara è fissata per le 10:20 da Anversa, e per seguire ogni fase della competizione sarà necessario affidarsi esclusivamente alle piattaforme digitali.

Dove seguire il Giro delle Fiandre in diretta

La trasmissione integrale della corsa sarà garantita da diverse piattaforme streaming. Gli spettatori potranno sintonizzarsi su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN per godere della diretta streaming dell'intero evento. Queste opzioni consentiranno agli appassionati di ciclismo di non perdere neanche un momento della gara, dai primi chilometri fino al traguardo.

Sarà inoltre disponibile una cronaca testuale integrale online, per aggiornamenti in tempo reale sulle fasi salienti della corsa.

La copertura esclusiva in Italia è stata affidata a Warner Bros. Discovery. Il colosso dell'intrattenimento trasmetterà il Giro delle Fiandre in diretta integrale su Eurosport 1, HBO Max e discovery+, piattaforme accessibili anche tramite abbonamenti a DAZN, TimVision e Prime Video. La telecronaca dell'evento sarà curata da un team di esperti, composto da Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser, che accompagneranno gli spettatori lungo tutto il percorso, offrendo analisi e commenti tecnici dalla partenza di Anversa fino all'arrivo a Oudenaarde.

Il calendario ciclistico di aprile e l'offerta streaming

Il mese di aprile si conferma un periodo particolarmente ricco per gli amanti del ciclismo, con tutte le Classiche Monumento trasmesse in diretta integrale da Warner Bros. Discovery. Oltre al Giro delle Fiandre, l'offerta include appuntamenti di rilievo come la Parigi-Roubaix, l'Amstel Gold Race e numerose altre grandi corse del calendario UCI World Tour, sia maschile che femminile. L'ampia proposta streaming di Warner Bros. Discovery, disponibile tramite Eurosport, HBO Max e discovery+, assicura una copertura completa e approfondita di tutti i principali eventi ciclistici primaverili.

In sintesi, in assenza di una copertura televisiva in chiaro, le piattaforme digitali rappresentano l'unico punto di riferimento per chi desidera vivere in diretta le emozioni del Giro delle Fiandre e delle altre grandi classiche di primavera, garantendo un accesso completo e dettagliato a tutti gli eventi.