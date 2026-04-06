Flavio Cobolli si prepara al suo esordio nel prestigioso Masters 1000 di Montecarlo, dove affronterà l'argentino Francisco Comesana nel primo turno del torneo. L’incontro, particolarmente atteso dagli appassionati italiani, si disputerà sulla terra rossa del Campo dei Principi, configurandosi come il quarto e ultimo match in programma nella giornata inaugurale. L’azzurro, classe 2002, si trova di fronte a una sfida ricca di insidie contro un avversario che si esprime al meglio proprio su questa superficie.

Cobolli giunge a Montecarlo dopo un periodo di risultati altalenanti.

Dopo il successo ad Acapulco, il tennista romano ha incontrato significative difficoltà nei successivi tornei di Indian Wells e Miami, dove non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis. Queste sconfitte hanno sollevato alcuni dubbi sulla sua condizione attuale, ma il Masters monegasco rappresenta un’occasione cruciale per ritrovare fiducia e dimostrare le sue qualità. Dall’altra parte della rete, Francisco Comesana si presenta come un giocatore solido e consistente, con una spiccata predilezione per la terra battuta. Dotato di un dritto potente, l'argentino è capace di comandare lo scambio e di mettere in difficoltà gli avversari grazie a una buona mobilità e a una notevole resistenza nei prolungati scambi.

Cobolli-Comesana: un confronto inedito e ricco di incognite

L’assenza di precedenti incontri tra Cobolli e Comesana aggiunge un ulteriore elemento di incertezza all’esito della sfida. Il tennista italiano dovrà essere abile nel trovare rapidamente i giusti riferimenti tattici durante il match e sfruttare al meglio il proprio servizio per ottenere punti gratuiti e risparmiare energie preziose. La capacità di variare il gioco e di mantenere la pazienza nei momenti chiave potrebbe rivelarsi decisiva contro un avversario che concede poco e che sa come esercitare pressione dal fondo del campo.

Il match tra Cobolli e Comesana sarà il quarto incontro in programma sul Campo dei Principi, preceduto dalle sfide Rinderknech-Khachanov, Lehecka-Nava e Fonseca-Diallo.

L’inizio delle partite è previsto a partire dalle ore 11:00. La giornata vedrà impegnati anche altri rappresentanti italiani come Matteo Arnaldi e il doppio formato da Berrettini/Vavassori, che scenderanno in campo su altri campi del torneo.

Il Masters di Montecarlo e la forte presenza italiana

Il Masters 1000 di Montecarlo 2026 entra così nel vivo con ben dodici match di primo turno in programma nella giornata inaugurale. Oltre a Cobolli, la delegazione italiana sarà rappresentata da Matteo Arnaldi e dal duo Berrettini/Vavassori, a conferma di una presenza azzurra significativa nel tabellone principale. Sul campo centrale, invece, sono attese sfide di alto livello come quella tra Cerundolo e Tsitsipas, mentre il pubblico potrà seguire anche gli esordi di Wawrinka e Vacherot.

Per Flavio Cobolli, la sfida contro Comesana rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare la propria crescita e la capacità di adattamento alle difficoltà. L’obiettivo primario sarà quello di superare il primo turno e rilanciare la propria stagione, cercando di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla prestigiosa terra rossa di Montecarlo.