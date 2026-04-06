La nazionale italiana femminile di tennis, guidata da Tathiana Garbin, si prepara a iniziare il suo cammino nella Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre sono chiamate a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, ma a differenza di allora, dovranno guadagnarsi l’accesso alle Finals direttamente sul campo. Il primo ostacolo sarà il Giappone, in un confronto che si preannuncia cruciale e ricco di tensione agonistica.

La sfida tra Italia e Giappone si terrà a Velletri, sulla terra battuta del suggestivo complesso Colle degli Dei. Le date da segnare sono venerdì 10 e sabato 11 aprile.

La prima giornata, venerdì 10, vedrà disputarsi i primi due singolari a partire dalle ore 12.00. Il giorno successivo, sabato 11 aprile, l'azione riprenderà dalle ore 11.00 con l'incontro di doppio, seguito, se necessario, dagli ultimi due singolari. La formula della competizione è chiara: la nazionale che per prima si aggiudicherà tre vittorie accederà direttamente alle Finals, mentre la squadra sconfitta dovrà affrontare i playoff.

Programma dettagliato e copertura mediatica

Per tutti gli appassionati, la copertura televisiva sarà garantita in diretta tv su SuperTennis HD. Sarà inoltre possibile seguire gli incontri in diretta streaming tramite la piattaforma SuperTenniX. Per chi desidera un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà disponibile anche una diretta testuale live.

Il calendario degli incontri è strutturato come segue:

Venerdì 10 aprile :

: Dalle ore 12.00 : Primo singolare

: Primo singolare

A seguire: Secondo singolare

Sabato 11 aprile :

: Dalle ore 11.00 : Doppio

: Doppio

A seguire: Terzo singolare (se necessario)



A seguire: Quarto singolare (se necessario)

La scelta di Velletri come sede degli incontri, presso il circolo Colle degli Dei, non è casuale. Essa è determinata dal ranking internazionale, che assegna alla nazionale meglio posizionata il vantaggio di giocare in casa. L'Italia, in quanto campione in carica, potrà così contare sul prezioso sostegno del pubblico di casa, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata e combattuta.

Le protagoniste in campo e la formula del torneo

La squadra italiana si affida al talento e all'esperienza di atlete di spicco come Jasmine Paolini e Sara Errani, pilastri di un gruppo coeso e determinato. Dall'altra parte della rete, il Giappone risponderà con la sua atleta di punta, Uchijima Moyuka, pronta a dare battaglia. La formula della Billie Jean King Cup prevede due singolari nella prima giornata e, nella seconda, un incontro di doppio seguito da altri due singolari, qualora fossero necessari per determinare la vincitrice. Questa struttura innovativa garantisce che venga disputata almeno una gara di doppio, un aspetto che la avvicina alla tradizione della Coppa Davis maschile.

Le squadre che usciranno vincitrici da questo primo turno di qualificazione otterranno l'accesso diretto alle Finals, il cui svolgimento è previsto per il mese di settembre.

Per le nazionali sconfitte, invece, il percorso continuerà con i playoff, in programma a novembre, che rappresenteranno un'ulteriore opportunità per accedere alle qualificazioni dell'edizione successiva. La Billie Jean King Cup coinvolge le sette nazionali più forti del tennis femminile mondiale, e l'Italia si presenta con l'ambizione di confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta anche in questa prestigiosa edizione.