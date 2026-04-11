La finale scudetto del campionato di Serie A1 di volley femminile ha preso il via con un successo per Conegliano, che si è imposta su Milano per 1-0 nella serie. Le venete hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-20, dimostrando subito la propria solidità in questa attesissima sfida per il titolo.

Questo confronto tra Conegliano e Milano è ormai una classica del volley italiano. Le due formazioni si ritrovano in finale per la seconda volta consecutiva e per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Finora, la squadra veneta ha sempre avuto la meglio, costruendo una striscia impressionante di sette scudetti consecutivi, iniziata nella stagione 2017-2018.

Questo dominio ininterrotto sottolinea la continuità e la qualità del team veneto, che punta a prolungare ulteriormente la sua serie vincente.

Il Palaverde in festa per Gara 1

L'atmosfera al Palaverde di Conegliano per Gara 1 è stata elettrizzante, con un pubblico numeroso e appassionato che ha riempito ogni ordine di posto. La capitana delle Pantere, Asia Wolosz, ha condiviso le sue intense emozioni alla vigilia: “Personalmente, sono davvero entusiasta e gasata, aspettiamo da mesi che arrivi questo momento e adesso ci siamo. Le finali Scudetto sono sempre uniche, giocarle per me è stimolante come se fosse la prima volta. Non vedo l’ora di scendere in campo per Gara 1, sono emozionata. Sapere che il Palaverde è tutto esaurito già da una settimana e che sarà pieno di nostri tifosi mi carica ancora di più, non vedo l’ora di vederli e sentire l'atmosfera che creeranno sabato.”

La palleggiatrice polacca ha inoltre evidenziato l'importanza del fattore campo e della meticolosa preparazione delle ultime settimane.

“Ormai ne ho fatte tante, ma l'emozione è sempre la stessa. Ci aspettiamo un’atmosfera pazzesca, giocare nel nostro palazzetto questo tipo di partite rende tutto più speciale. È stato strano non giocare per due settimane tra semifinale e finale, sembra che inizi un nuovo campionato. Ma è servito per recuperare energie e smaltire i problemi fisici: in palestra abbiamo lavorato bene e ci siamo preparate al massimo per affrontare un avversario forte come Milano. Ora non vediamo l’ora di scendere in campo e di giocare.”

La rivalità tra le due contendenti

La rivalità tra Conegliano e Milano si è affermata come uno dei punti focali del volley femminile italiano, grazie al livello di gioco espresso e all'entusiasmo che generano.

La stagione è stata intensa, culminata in questa finale attesissima, anche a causa della pausa che ha preceduto l'evento, permettendo alle squadre di affinare la preparazione. Sebbene il primo set sia andato a Conegliano, la serie è ancora aperta e Milano avrà ampie opportunità di dimostrare la propria reazione. L'impegno delle squadre e il calore dei tifosi promettono una finale scudetto avvincente e spettacolare, all'altezza delle aspettative.