Stefano La Sorda, stimato tecnico e giudice internazionale di marcia, ha espresso un forte apprezzamento per il “cambio di passo impressionante” mostrato da Francesco Fortunato. Allo stesso tempo, La Sorda ha lanciato un monito importante, invitando a una riflessione attenta e prudente sulle proposte di squalifica, con l'obiettivo primario di non “bruciare i giovani talenti” di questo sport. Questa dichiarazione sottolinea la doppia attenzione del tecnico: riconoscere l'eccellenza e proteggere il futuro della disciplina.

La crescita di Fortunato e il dibattito sulle sanzioni

La Sorda ha descritto il progresso di Fortunato come un vero e proprio “cambio di passo impressionante”, evidenziando una maturazione tecnica e tattica significativa. Parallelamente, ha sottolineato l'urgenza di valutare con la massima cautela qualsiasi provvedimento disciplinare che possa colpire gli atleti emergenti. La frase “non bruciamo i giovani” non è un semplice richiamo, ma un invito esplicito a un approccio equilibrato e costruttivo, fondamentale per la crescita e la motivazione dei talenti che si affacciano sulla scena sportiva.

Contesto delle dichiarazioni e l'importanza della tutela

L'intervento di La Sorda si inserisce in un più ampio contesto di analisi e valutazione del movimento della marcia italiana.

Il tecnico ha voluto mettere in risalto non solo la straordinaria evoluzione di Fortunato, ma anche l'importanza cruciale di un sistema giudiziario sportivo che sia in grado di discernere con precisione tra semplici errori tecnici e comportamenti che meritano effettivamente una sanzione. Il suo appello a non “bruciare i giovani” rappresenta un chiaro monito: evitare di scoraggiare i talenti promettenti con l'applicazione di misure eccessive o premature, che potrebbero comprometterne la carriera e la passione per lo sport.

Il trionfo di Fortunato e la gestione della pressione internazionale

Francesco Fortunato ha recentemente dimostrato il suo valore conquistando una brillante vittoria nella mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasilia.

L'atleta si è imposto con un tempo di 1h27’25”, esibendo una notevole maturità sia tattica che tecnica. Durante la competizione, Fortunato ha saputo gestire con maestria ben due proposte di squalifica, riuscendo a evitare la temuta penalty zone. La sua determinazione si è manifestata in un attacco decisivo nell'ultimo chilometro, che gli ha permesso di assicurarsi il primo posto. Questo risultato non solo ha confermato il suo valore internazionale, ma ha anche evidenziato la sua eccezionale capacità di gestire la pressione in situazioni di gara estremamente complesse.

In questo scenario, La Sorda, nella sua duplice veste di tecnico e giudice, ha riconosciuto pienamente la validità di questa impressionante crescita.

Tuttavia, ha ribadito con forza la necessità di un sistema disciplinare che sappia distinguere con saggezza tra le imperfezioni tecniche e le condotte che meritano un'attenta tutela, specialmente quando si tratta di giovani atleti che sono ancora in fase di piena affermazione nel panorama sportivo.