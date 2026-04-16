Il Gherdëina è a un passo dalla conquista del titolo della Alps Hockey League 2025-2026. La formazione gardenese ha ottenuto una netta vittoria per 5-2 sul ghiaccio del Merano in gara-3 della finale, portandosi così sul 3-0 nella serie. Questo successo avvicina il club a un traguardo storico.

La partita ha visto il Gherdëina imporsi con autorità fin dalle prime battute. Il vantaggio ospite è arrivato al 14:05 del primo periodo con la rete di Schiavone. Il secondo periodo si è aperto con cinque minuti eccezionali per il Gherdëina: Castlunger ha raddoppiato al 2:07, seguito dai gol di Soracreppa (2:50), ancora Schiavone (3:32) e Bighenti (4:09).

Questo parziale ha portato il punteggio sul 5-0, mettendo la gara in discesa.

Merano tenta la reazione, Gherdëina in controllo

Il Merano ha provato a reagire troppo tardi. Con un passivo di 5-0, Sherbinin ha accorciato le distanze su rigore al 10:11 del secondo periodo, seguito dalla rete di Egger al 13:07. Nonostante questi due gol, la rimonta non si è concretizzata. Il Gherdëina ha mantenuto il controllo, chiudendo ogni spazio e sfiorando la sesta rete con De Luca su porta vuota.

Gara-4 decisiva al Pranives per il titolo

La serie finale vede il Gherdëina in vantaggio per 3-0, a un solo successo dal titolo. Gara-4 è in programma sabato 18 marzo alle ore 19:30 al Pranives, dove si attende un'atmosfera infuocata per la possibile partita decisiva.

Nelle precedenti gare, il Gherdëina aveva già mostrato superiorità, imponendosi per 6-3 in gara-2. Il Merano è ora chiamato a una reazione d'orgoglio per cercare di riaprire la serie e lottare fino all'ultimo.