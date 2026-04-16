L'Olimpia Milano ha concluso la sua avventura nell'Eurolega 2025-2026 con una sconfitta per 85-76 contro l'Olympiacos al Peace and Friendship Stadium del Pireo. La squadra di Peppe Poeta, l'EA7 Emporio Armani, ha ceduto il passo alla formazione greca, allenata da Georgios Bartzokas, che con questa vittoria si è assicurata la prima posizione in regular season. Un risultato che garantisce all'Olympiacos il vantaggio del fattore campo nei prossimi quarti di finale, la cui composizione è ancora da definire a causa dei play-in.

La partita ha visto brillare tra le fila greche Sasha Vezenkov, autore di 20 punti, ben coadiuvato da Nikola Milutinov con 13 punti e 14 rimbalzi.

Per l'Olimpia Milano, il miglior realizzatore è stato Shavon Shields, che ha messo a segno 24 punti. Nonostante la sconfitta, l'EA7 ha mostrato una prestazione dignitosa, cercando di contenere le offensive dell'Olympiacos. In particolare, Shields si è distinto per aver mantenuto la partita aperta nei momenti più complessi. Dopo un avvio difficile, con i padroni di casa in vantaggio per 11-2 e poi 15-5, Milano ha trovato la forza di reagire, riuscendo a pareggiare a quota 21 grazie a Mannion.

La cronaca del match: botta e risposta fino all'intervallo

Il primo quarto si è chiuso con l'Olympiacos in vantaggio per 26-23. Nel secondo periodo, i greci hanno tentato di allungare il divario con Joseph, ma la reazione di Nebo e Sestina ha permesso a Milano di rimanere a contatto.

La gara è proseguita con un andamento a strappi: da un lato McKissic e Fournier, dall'altro Brooks, Ellis e Booker hanno contribuito a mantenere l'equilibrio, portando il punteggio sul 45-45. Un buzzer beater di Dorsey ha poi fissato il risultato all'intervallo sul 47-45 per l'Olympiacos.

Al rientro dagli spogliatoi, l'Olympiacos ha impresso un'accelerazione decisiva, portandosi sul 64-48 grazie all'apporto di Milutinov e Vezenkov. L'Olimpia Milano ha provato a rientrare con un parziale di 0-7 firmato da Booker, Ricci e Mannion, riducendo lo svantaggio a nove punti. Tuttavia, Ward e Vezenkov hanno risposto, chiudendo il terzo quarto sul 68-55. Nell'ultimo periodo, i padroni di casa hanno gestito il vantaggio, toccando anche il +20 (79-59).

Un ultimo tentativo di rimonta di Milano, guidato da Bolmaro, Brooks e Shields, ha ridotto il gap fino al 79-71 a poco più di quattro minuti dalla fine, ma l'Olympiacos ha controllato il finale, chiudendo la partita sull'85-76.

Bilancio stagionale: Milano quattordicesima, Olympiacos leader

Con questa sconfitta, l'Olimpia Milano conclude la sua stagione europea con un record di 17 vittorie e 21 sconfitte, posizionandosi al quattordicesimo posto, una posizione ormai definitiva. L'Olympiacos, invece, ha inviato un chiaro messaggio alle sue future avversarie in vista dei playoff, forte di una regular season dominata e conclusa al comando.

La stagione dell'Olimpia Milano in Eurolega è stata caratterizzata da momenti altalenanti, con alcune prestazioni individuali di spicco, come quella di Shields nell'ultima gara, ma senza la costanza necessaria per competere stabilmente ai vertici della competizione. L'Olympiacos, al contrario, ha confermato la propria solidità e ambizione, presentandosi ai quarti di finale come una delle formazioni favorite per la conquista del titolo europeo.