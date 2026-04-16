Il Giro d’Italia 2026 (8-31 maggio, Bulgaria-Roma) annuncia modifiche sostanziali al percorso. Le principali novità: una salita a Cogorno nella tappa Porcari-Chiavari e l'arrivo a Napoli in Piazza del Plebiscito, oltre ad aggiustamenti nei chilometraggi.

L’undicesima tappa, la Porcari-Chiavari, si allunga di otto chilometri (da 187 a 195) con l’inserimento dello strappo di Cogorno: 4,6 km al 6,7%. Dalla vetta del "KM Red Bull" mancheranno 12,6 km al traguardo, un tratto decisivo per gli abbuoni. Il percorso toccherà Val Graveglia, Conscenti, Galle, Monticelli, Breccanecca e il territorio di Cogorno, prima della discesa verso Lavagna e l’arrivo a Chiavari.

Novità per la Paestum-Napoli e altri aggiustamenti

La sesta frazione, la Paestum-Napoli, mantiene il chilometraggio ma sposta il traguardo nella suggestiva Piazza del Plebiscito, abbandonando il Lungomare Caracciolo. Il finale sui sampietrini richiamerà l'arrivo del 1979, quando Francesco Moser vinse a cronometro nel capoluogo partenopeo.

Alcune frazioni hanno subito variazioni di chilometraggio: la terza, quarta e dodicesima accorciate (di uno, due, due km); la tredicesima, quindicesima e diciottesima allungate (di uno, sette, due km).

L'entusiasmo di Cogorno e il coinvolgimento della comunità

L'inserimento della salita di Cogorno è stato accolto con entusiasmo dall’amministrazione locale. L'assessore Torrente ha evidenziato come, grazie alla collaborazione tra Comune, Assessorato regionale allo sport e RCS, il tracciato sia stato rivisto dopo l'esclusione iniziale, riportando Cogorno protagonista nella Corsa Rosa.

Il "chilometro Red Bull" sarà un punto spettacolare e vetrina internazionale per il paesaggio locale. L'amministrazione coinvolgerà scuole, associazioni e cittadini per una festa collettiva, ricordando: "Il Giro non passa tutti i giorni – e quando passa deve lasciare il segno."