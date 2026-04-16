Roberta Sasso ha trionfato nella Solo Dance della World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle a Buenos Aires. La detentrice del titolo iridato ha dominato il segmento più corto, ottenendo sei punti di vantaggio. Con 71.17 punti, Sasso ha eccelso in travelling (livello 4), artistic sequence (livello 4) e pattern di quickstep (tre keypoint su quattro).

Nella free dance (Rosalia), Sasso ha confermato la superiorità con 87.70 punti (totale 158.87). Ha distanziato di dodici lunghezze la spagnola Natalia Baldizzone Morales (seconda, 146.46) e la brasiliana Gabriella Giraldi (terza, 146.44).

Quarta la paraguaiana Erika Alarcon Anismoff (144.28), quinta l'azzurra Caterina Artoni (140.46). Diciottesima Mathilda Pietrobuoni (110.02); Elisa Cavina non ha superato il corto (46.83).

Italia protagonista nelle categorie maschili e Junior

Nel settore maschile senior, Yuri Allegranti ha debuttato con prestazione notevole, arrendendosi solo al campione mondiale Brayan Carreno (162.07 contro 150.87). Podio completato dallo statunitense Sean Folstein (122.81). Tra gli Junior, Ludovica Ambrosino ha conquistato una netta vittoria (138.71 punti), precedendo la paraguaiana Paloma Garcia Chamoro (134.24) e la spagnola Izadi Ruiz (131.27). L'italiana Maria Claudia Parziale ha chiuso quinta (126.80).

Nella categoria Junior maschile, Luca Buonincontro si è piazzato secondo con 143.83 punti, alle spalle del colombiano Jeshua Folleco (144.42).

Terzo il brasiliano Felipe Tozato (135.57), seguito dall'azzurro Matteo Di Nunzio, quarto (133.54).

La World Cup: vetrina globale per i talenti

La World Cup di pattinaggio artistico a rotelle è una rassegna internazionale di prestigio, che attira atleti globali. Questa edizione ha evidenziato campioni e nuove promesse, come il successo di Sara Toia nella categoria Juvenil WS della Solo Dance. La sua vittoria conferma la crescita del movimento sudamericano e la varietà di talenti. Organizzata da World Skate, la manifestazione è un appuntamento cruciale, offrendo visibilità a stelle consolidate e future generazioni.